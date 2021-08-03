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Замминистра обороны РФ Александр Фомин поздравил китайских коллег с 94-й годовщиной образования НОАК

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Заместитель министра обороны России Александр Фомин.
Заместитель министра обороны России Александр Фомин.
Источник изображения: Григорий Сысоев / РИА Новости

ЦАМТО, 2 августа. Заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин 1 августа принял участие в видеоконференции, посвященной 94-й годовщине образования НОАК.

В ходе видеоконференции Александр Фомин поздравил Чрезвычайного и Полномочного Посла Китайской Народной Республики в Российской Федерации Чжана Ханьхуэя и атташе по вопросам обороны при Посольстве КНР в Российской Федерации генерал-майора Куй Яньвэя с праздником.

"Россию и Китай традиционно связывают долгие годы дружбы, взаимное уважение, учет интересов друг друга, настрой на плодотворное сотрудничество, а также общие взгляды по наиболее важным международным вопросам", – сказал замминистра обороны РФ.

Он также отметил, что российско-китайское военное сотрудничество характеризуется высокой динамикой развития, последовательным расширением сфер взаимодействия и большой интенсивностью контактов.

"Совместная деятельность наших оборонных ведомств включает комплекс мероприятий политического, экономического, военного и военно-технического характера, направленных на укрепление обороноспособности и национальной безопасности двух стран", – добавил генерал-полковник Александр Фомин. По его словам, это основа поступательного и динамичного развития двусторонних связей России и Китая.

Генерал-полковник Александр Фомин также обратил внимание на то, что между двумя странами регулярно проводятся совместные мероприятия боевой подготовки, и что Китай – один из самых активных участников Армейских международных игр.

"В завершении хотел бы поздравить всех военнослужащих Народно-освободительной армии Китая с 94-й годовщиной и пожелать дальнейших успехов и процветания на благо своей родины", – цитирует Александра Фомина Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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