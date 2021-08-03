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Интерфакс-АВН

Армянские военные обстреляли позиции азербайджанской армии на Нахичеванском направлении - Минобороны Азербайджана

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Минобороны Азербайджана
Минобороны Азербайджана.
Источник изображения: Минобороны Азербайджана

Баку. 2 августа. ИНТЕРФАКС - ВС Армении обстреляли позиции азербайджанских военных на Нахичеванском направлении, сообщает в понедельник Минобороны Азербайджана.

"Подразделения ВС Армении 2 августа примерно в 03:27 с позиций близ села Араздейен Ведийского района из стрелкового оружия подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской автономной республики", - отмечает ведомство.

По данным Минобороны, потерь среди личного состава азербайджанской армии нет.

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Страны
Азербайджан
Армения
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