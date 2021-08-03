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ВДВ и впредь будут оставаться надежной опорой национальной безопасности - Шойгу

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Источник изображения: vpk-news.ru

Министра обороны генерал армии Сергей Шойгу поздравил бойцов ВДВ с профессиональным праздником.

История Воздушно-десантных войск неразрывно связана с ратной летописью нашей страны. Десантники с честью прошли Великую Отечественную войну 1941–1945 годов, принимали участие в важнейших сражениях. В ходе контртеррористических и миротворческих операций «крылатая гвардия» всегда демонстрировала исключительное мужество, стойкость и самоотверженность, говорится в поздравлении.

«Сегодня личный состав Воздушно-десантных войск, как и прежде, отличает высочайший уровень подготовки, безупречное боевое мастерство, умелое использование современного вооружения и военной техники, готовность к решительным действиям в самых сложных условиях обстановки», - отметил Шойгу.

Особые слова благодарности Шойгу выразил ветеранам войск, тем, кто стоял у истоков традиций десантного братства, кто и сегодня остается в строю, являясь примером служения Отечеству.

Министр выразил уверенность, что Воздушно-десантные войска и впредь будут эффективно решать поставленные задачи, оставаться надежной опорой национальной безопасности государства.

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