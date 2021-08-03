Группировка российских военных на учениях у границы Таджикистана и Афганистана увеличивается до 1,8 тыс. человек

Вдвое возросло количество привлекаемой на совместное учение военной и специальной техники.

Всего в учении от РФ, Таджикистана и Узбекистана будет задействовано более 2,5 тыс. военнослужащих

Екатеринбург. 2 августа. ИНТЕРФАКС - Центральный военный округ (ЦВО) увеличил численность российского воинского контингента в совместном с Узбекистаном и Таджикистаном учении, которое пройдет 5-10 августа у границы с Афганистаном, сообщает пресс-служба ЦВО в понедельник.

"Численность личного состава увеличена до 1,8 тыс. военнослужащих, а также вдвое - до 420 единиц возросло количество привлекаемой на совместное учение военной и специальной техники. Наращивание сил и средств осуществлено за счет артиллерийских, танковых, мотострелковых и разведывательных подразделений 201-й военной базы", - говорится в сообщении.

Соответствующее решение принял командующий ЦВО Александр Лапин. Всего в учении от трех стран будет задействовано более 2,5 тыс. военнослужащих и около 500 единиц вооружения и военной техники, уточняет ЦВО.

Ранее сообщалось, что в учении России, Узбекистана и Таджикистана у границы с Афганистаном - в Хатлонской области Таджикистана - примут участие более 1,5 тыс. военнослужащих, в том числе около 1 тыс. российских, также будет задействовано около 300 единиц вооружения и военной техники.

В ходе учения военные, по данным командующего ЦВО Александра Лапина, отработают подготовку к ведению боевых действий совместной группировкой войск по разгрому отрядов незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию союзного государства. Основу российского контингента на учении составят подразделения 201-й военной базы (входит в состав Центрального военного округа).

Учение пройдет в три этапа. На первом военные отработают подготовку к совместной операции объединенной группировки войск (сил) Вооруженных сил трех стран по уничтожению террористических бандформирований. На втором выполнят задачи по уничтожению вторгшихся на территорию союзного государства условных бандгрупп, на заключительном - уничтожение радикальных террористических группировок при пересечении государственной границы, уточняла пресс-служба ЦВО.

Учения пройдут на фоне обострения ситуации в Афганистане.

США и их союзники должны вывести свои войска из Афганистана к 11 сентября этого года. Вывод войск проходит на фоне активизации в Афганистане движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация). С мая талибы проводят масштабную наступательную операцию и теснят правительственные силы.

По данным СМИ, талибы контролируют более 100 районов Афганистана.

После распада СССР таджикско-афганскую границу охраняли российские пограничники. В 2005 году охрана границы полностью перешла в ведение комитета по охране госграницы Таджикистана, российские пограничники были выведены из Таджикистана. Погрануправление ФСБ РФ в Таджикистане было преобразовано в оперативную погрангруппу без войсковой составляющей.

В Таджикистане действует 201-я российская военная база. Это наиболее крупный военный объект России (входит в состав Центрального военного округа) за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В состав базы входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБЗ и связи.

21 июля стало известно о решении российских военных усилить военную базу в Таджикистане новой бронетехникой.

"До конца июля текущего года мотострелковые подразделения 201-й военной базы получат 17 современных боевых машин пехоты БМП-2, что позволит существенно увеличить их боевые возможности при выполнении задач в любой обстановке", - сообщил командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин.

24 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу и глава военного ведомства Таджикистана Шерали Мирзо обсудили ходе переговоров по телефону совместные меры по нейтрализации угроз из-за обострения ситуации в Афганистане.

"В ходе переговоров стороны обсудили ситуацию в таджико-афганском приграничье и совместные меры по нейтрализации угроз, связанных с обострением ситуации в Исламской Республике Афганистан", - отмечалось в сообщении Минобороны РФ.

Также сообщалось, что с 30 июля по 10 августа проведут совместные учения Россия и Узбекистан, они пройдут на полигоне "Термез" - в районе, граничащем с Афганистаном. В них примут участие около 1,5 тыс. военнослужащих вооруженных сил России и Узбекистана, также будет задействовано около 200 единиц военной техники, в частности, звено штурмовых самолетов Су-25СМ с российской авиабазы "Кант" в Киргизии, которая является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого реагирования Организации Договора о коллективной безопасности и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства.