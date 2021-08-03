Решение о проведении совместных военных учений Южной Кореи и США еще не принято - СМИ

Гонконг. 2 августа. ИНТЕРФАКС - Южная Корея и США еще не решили, когда и как проводить ежегодные летние военные учения, сообщает "Ренхап" со ссылкой на министерство обороны Республики Корея.

"Южная Корея и США проводят тесные консультации с учетом соответствующей ситуации", - заявил представитель минобороны Пу Сон Чан на регулярном брифинге для прессы.

Он отметил, что рассмотрение данного вопроса еще не завершено. Представитель минобороны также добавил, что Сеул не планирует проводить межкорейские переговоры для обсуждения вопроса совместных учений между США и Южной Кореей.

Тем временем представитель министерства по делам объединениях двух Корей Ли Джун Чу заявила, что Южная Корея будет решать вопрос о совместных военных учениях с США "мудрым" и "гибким" образом, чтобы не нагнетать напряженность на Корейском полуострове.

По ее словам, "совместные военные учения Южной Кореи и США не должны использоваться как возможность усилить напряженность на Корейском полуострове ни при каких обстоятельствах".

Высокопоставленный чиновник министерства по делам объединения двух Корей недавно заявил журналистам, что "желательно", чтобы Южная Корея и США приостановили свои летние военные учения, сославшись на глобальную пандемию коронавируса и необходимость вовлечения Северной Кореи.

Ожидается, что Южная Корея и США проведут ежегодные совместные военные учения в августе.

Ранее сестра лидера КНДР и заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявила, что ежегодные летние военные учения между Южной Кореей и США плохо отразятся на межкорейских отношениях.

По ее словам, учения "серьезно подрывают волю высших руководителей Севера и Юга, желающих сделать шаг к восстановлению взаимного доверия", а также "омрачают перспективы отношений между Севером и Югом".