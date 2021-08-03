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Интерфакс-АВН

К концу 2022 года число контрактников в ВДВ достигнет 80% - командующий

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Военнослужащие ВДВ РФ
Военнослужащие ВДВ РФ.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Илья Питалев

В этом году десантники получат более 300 единиц вооружения и техники, оснащенность современными образцами достигнет 75%

Москва. 2 августа. ИНТЕРФАКС - Количество военнослужащих по контракту в российских Воздушно-десантных войсках увеличится до 80% к концу следующего года, сообщил командующий ВДВ Андрей Сердюков.

"К исходу 2022 года показатели укомплектованности войск военнослужащими по контракту планируем довести до 80% от общего числа военнослужащих", - заявил Сердюков в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".

По его словам, сейчас в ВДВ служат более 27 тысяч контрактников, в сравнении с 2012 годом их численность увеличилась в 3,5 раза. При этом, более 65% контрактников в войсках имеют высшее и среднее профессиональное образование.

"На сегодняшний день более 80% военнослужащих заключают вторые и последующие контракты и более 30% военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, принимают решение о заключении первых контрактов с дальнейшим прохождении военной службы в Воздушно-десантных войсках", - сказал Сердюков.

Также он сообщил, что в этом году ВДВ получит более 300 единиц вооружения, военной и специальной техники и более 12 тысяч комплектов средств десантирования и парашютных систем, "что позволит довести уровень обеспеченности современными и модернизированными образцами до 75%".

Командующий ВДВ отметил, что по своим конструктивным особенностям и характеристикам российские парашюты превосходят иностранные, однако постоянно продолжается работа по созданию перспективных средств.

"К примеру, в настоящее время разработана и прошла государственные испытания перспективная парашютная система специального назначения, предназначенная для десантирования с высот 1200 - 8 000 метров. При этом с максимальным полётным весом десантника в 190 кг дальность полёта под основным парашютом с высоты 8000 м может достигать 60 км. На подвесной системе предусмотрено крепление грузового контейнера переднего расположения весом до 50 кг", - заявил Сердюков.

По его словам, с развитием технологий, форм и способов ведения вооруженной борьбы изменяются и подходы к обучению специалистов. В частности, в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище им. Маргелова с 2021 года будут обучать курсантов по военной специальности "Применение подразделений ВДВ с беспилотными летательными аппаратами".

2 августа Воздушно-десантные войска отмечают 91-ю годовщину со дня образования.

Впервые парашютное десантирование личного состава было применено на учениях Московского военного округа 2 августа 1930 года - именно эту дату принято считать днем рождения ВДВ.

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