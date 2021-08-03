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Интерфакс-АВН

Москва и Пекин реализуют комплекс мер по укреплению нацбезопасности России и КНР - Минобороны РФ

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Российско-китайские учения
Российско-китайские учения.
Источник изображения: chinarussia.info

Москва. 2 августа. ИНТЕРФАКС - Россия и Китай совместно укрепляют обороноспособность двух стран, заявил заместитель главы военного ведомства РФ Александр Фомин в ходе видеоконференции, посвященной 94-ой годовщине образования Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

"Совместная деятельность наших оборонных ведомств включает комплекс мероприятий политического, экономического, военного и военно-технического характера, направленных на укрепление обороноспособности и национальной безопасности двух стран", - сказал Фомин, поздравление которого публикует в понедельник газета Минобороны РФ "Красная звезда".

По оценке замминистра, "это - основа поступательного и динамичного развития двусторонних связей России и Китая".

Он отметил, что российско-китайское военное сотрудничество характеризуется высокой динамикой развития, последовательным расширением сфер взаимодействия и большой интенсивностью контактов.

Фомин подчеркнул также, что две страны связывают "общие взгляды по наиболее важным международным вопросам".

Российско-китайское военное сотрудничество характеризуется высокой динамикой развития, последовательным расширением сфер взаимодействия и большой интенсивностью контактов, сказал Фомин, обратив внимание на то, что две страны регулярно проводят совместные мероприятия боевой подготовки, и что Китай - один из самых наиболее активных участников Армейских международных игр.

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