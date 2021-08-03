Из глубин океана дотянулся до небес - ученики и коллеги о конструкторе Спасском

Сегодня, 2 августа, исполняется 95 лет выдающемуся человеку - инженеру, конструктору, академику Игорю Дмитриевичу Спасскому, имя которого 70 лет неразрывно связано с проектированием подводных лодок и специальной морской техники: глубоководных аппаратов, ледостойких платформ, плавучих стартовых комплексов.
Адмирал Владимир Королев, когда вступил в командование ВМФ, со страниц "Российской газеты" сказал об академике Спасском так: "Это человек, который из глубин океана дотянулся до небес". И в этом нет преувеличения: плавучий космодром "Морской старт", созданный при активном участии генерального директора ЦКБ "Рубин" и его коллег-конструкторов, позволил обеспечить оптимальные условия запуска ракет-носителей из экваториальной части Тихого океана.
В канун нынешней, юбилейной для академика Спасского даты его коллеги, ученики и соратники вместе с поздравлениями акцентируют внимание на главном. За 33 года, что он был руководителем конструкторского бюро, а до этого еще шесть лет работал там же главным инженером, по проектам "Рубина" построено 96 атомных подводных лодок (десяти проектов) и 91 - дизель-электрическая (шесть проектов). Интегральной оценкой сделанному на этом направлении стала Государственная премия в 2007 году, которую Игорь Спасский разделил с академиком Сергеем Ковалевым, генеральным конструктором стратегических АПЛ, и Давидом Пашаевым, в то время генеральным директором "Севмаша", где строились и строятся атомные подлодки, спроектированные "Рубином".
В кооперации с КБ и оборонными верфями состоят десятки других научных и производственных коллективов, нацеленных на общий результат. Академик РАН Владимир Пешехонов, научный руководитель ЦНИИ "Электроприбор", где создаются лучшие навигационные комплексы для подводных лодок и надводных кораблей, в диалоге с "РГ" рассказал о другой, не менее значимой заслуге Игоря Спасского.
- Одно из его крупнейших достижений - размещение ракетного оружия на дизель-электрических подводных лодках. Идея была тщательно проработана и воплощена вместе с тогдашним директором "Адмиралтейских верфей" Владимиром Александровым и генеральным конструктором этого направления в "Рубине" Юрием Кормилициным. А ведь что значит разместить на ПЛ новый класс оружия? Надо было организовать доработку проекта, найти под это финансирование, убедить потенциального заказчика, что лодка получит новое качество.
И она действительно его получила! Раньше подлодки класса "Варшавянка" имели только торпедное оружие, а сейчас их модернизированный вариант получает высокоточный ракетный комплекс "Калибр". И это, заметьте, подводные лодки не океанского класса, а преимущественно ближней или дальней морских зон. Они уже пришли на вооружение Черноморского флота, а сейчас такая же серия строится для Тихоокеанского. И, конечно, резко повысился их экспортный потенциал...
Разница в возрасте у академиков Спасского и Пешехонова - восемь лет. Они полвека шли по жизни рядом, держались одной командой в составе Петербургского научного центра РАН и в один день получали в Кремле из рук президента Владимира Путина высшие знаки отличия: Игорь Спасский - Золотую Звезду Героя России, Владимир Пешехонов - Золотую Звезду Героя Труда.
Александр Емельяненков ( Санкт-Петербург - Москва)