Из глубин океана дотянулся до небес - ученики и коллеги о конструкторе Спасском

В 52 года Игорь Спасский стал Героем Социалистического Труда, а в 92 года - Героем России.

Сегодня, 2 августа, исполняется 95 лет выдающемуся человеку - инженеру, конструктору, академику Игорю Дмитриевичу Спасскому, имя которого 70 лет неразрывно связано с проектированием подводных лодок и специальной морской техники: глубоководных аппаратов, ледостойких платформ, плавучих стартовых комплексов.

Адмирал Владимир Королев, когда вступил в командование ВМФ, со страниц "Российской газеты" сказал об академике Спасском так: "Это человек, который из глубин океана дотянулся до небес". И в этом нет преувеличения: плавучий космодром "Морской старт", созданный при активном участии генерального директора ЦКБ "Рубин" и его коллег-конструкторов, позволил обеспечить оптимальные условия запуска ракет-носителей из экваториальной части Тихого океана.

В канун нынешней, юбилейной для академика Спасского даты его коллеги, ученики и соратники вместе с поздравлениями акцентируют внимание на главном. За 33 года, что он был руководителем конструкторского бюро, а до этого еще шесть лет работал там же главным инженером, по проектам "Рубина" построено 96 атомных подводных лодок (десяти проектов) и 91 - дизель-электрическая (шесть проектов). Интегральной оценкой сделанному на этом направлении стала Государственная премия в 2007 году, которую Игорь Спасский разделил с академиком Сергеем Ковалевым, генеральным конструктором стратегических АПЛ, и Давидом Пашаевым, в то время генеральным директором "Севмаша", где строились и строятся атомные подлодки, спроектированные "Рубином".

В кооперации с КБ и оборонными верфями состоят десятки других научных и производственных коллективов, нацеленных на общий результат. Академик РАН Владимир Пешехонов, научный руководитель ЦНИИ "Электроприбор", где создаются лучшие навигационные комплексы для подводных лодок и надводных кораблей, в диалоге с "РГ" рассказал о другой, не менее значимой заслуге Игоря Спасского.

- Одно из его крупнейших достижений - размещение ракетного оружия на дизель-электрических подводных лодках. Идея была тщательно проработана и воплощена вместе с тогдашним директором "Адмиралтейских верфей" Владимиром Александровым и генеральным конструктором этого направления в "Рубине" Юрием Кормилициным. А ведь что значит разместить на ПЛ новый класс оружия? Надо было организовать доработку проекта, найти под это финансирование, убедить потенциального заказчика, что лодка получит новое качество.

Подлодки класса "Варшавянка" имели только торпедное оружие, а сейчас их модернизированный вариант получает высокоточный ракетный комплекс

И она действительно его получила! Раньше подлодки класса "Варшавянка" имели только торпедное оружие, а сейчас их модернизированный вариант получает высокоточный ракетный комплекс "Калибр". И это, заметьте, подводные лодки не океанского класса, а преимущественно ближней или дальней морских зон. Они уже пришли на вооружение Черноморского флота, а сейчас такая же серия строится для Тихоокеанского. И, конечно, резко повысился их экспортный потенциал...

Разница в возрасте у академиков Спасского и Пешехонова - восемь лет. Они полвека шли по жизни рядом, держались одной командой в составе Петербургского научного центра РАН и в один день получали в Кремле из рук президента Владимира Путина высшие знаки отличия: Игорь Спасский - Золотую Звезду Героя России, Владимир Пешехонов - Золотую Звезду Героя Труда.

Александр Емельяненков ( Санкт-Петербург - Москва)