Войти
Интерфакс-АВН

США не сомневаются в том, что атаку на танкер Mercer Street совершил Иран - Блинкен

425
0
0
Государственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен.
Источник изображения: © AP Photo, Mandel Ngan

Вашингтон. 1 августа. ИНТЕРФАКС - Вашингтон возлагает на Иран ответственность за нападение на танкер Mercer Street в Индийском океане, говорится в обнародованном в воскресенье заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

"По итогам обзора доступной информации мы уверены, что Иран совершил эту атаку, которая привела к гибели двух невиновных, при помощи начиненного взрывчаткой беспилотника - летального оружия, которое все активнее используется в регионе", - отметил Блинкен.

"Нет никаких оправданий этой атаке, которая укладывается в модель нападений и прочего враждебного поведения (Ирана - ИФ)", - подчеркнул госсекретарь.

По его словам, США работают с партнерами с целью выработать следующие шаги в связи с этой ситуацией и консультируются со странами региона и прочими государствами для ответных действий. Также Блинкен принес соболезнования семьям жертв атаки на танкер.

Ранее сообщалось, что японский танкер Mercer Street, следовавший без груза из Дар-эс-Салама в Эль-Фуджайру, подвергся нападению на севере Индийского океана. В результате погибли два члена экипажа - подданный Великобритании и гражданин Румынии.

Власти Ирана отвергли причастность к атаке на танкер Mercer Street в Индийском океане.

Позднее в воскресенье премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что именно Иран несет ответственность за нападение в Индийском океане на танкер Mercer Street, и израильская разведка имеет доказательства этого.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Израиль
Индия
Иран
Румыния
США
Япония
Проекты
БПЛА
Похожие новости
02.08.2021
Израильская разведка располагает доказательствами атаки Ирана на танкер Mercer Street - премьер
05.08.2019
Отказ от ДРСМД – веление времени или исправление ошибки?
09.04.2019
Jutarnji list (Хорватия): правда и мифы о новой гонке вооружений
25.01.2019
Патрушев: Новое оружие обеспечит безопасность России на десятилетия
19.04.2012
Клуб транжир
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.08 15:34
  • 117
Разработчик: модернизированный "Спрут" для ВДВ получил цифровую систему управления огнем
  • 03.08 15:15
  • 84
Спецназ через призму прошлого, в векторе будущего. Окончание.
  • 03.08 14:45
  • 29
На фоне военных побед талибов в Афганистане прошли большие учения российских войск в Таджикистане
  • 03.08 14:38
  • 317
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 03.08 13:45
  • 36
В тушении пожаров в Турции задействовали самолеты из РФ и Украины
  • 03.08 13:23
  • 1045
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 03.08 12:58
  • 108
Jyllands-Posten (Дания): дрон против танка. Кто выиграет войну будущего?
  • 03.08 10:41
  • 1
В США российский Су-75 назвали ненастоящим
  • 03.08 10:29
  • 1
Новейший истребитель Су-75 поборется за лавры первенства с американским F-35
  • 03.08 10:14
  • 175
Космонавтика Илона Маска
  • 03.08 10:12
  • 1
Определена дата нового запуска космического корабля Starliner
  • 03.08 10:11
  • 1
Истребитель Сheckmate получит новое имя
  • 03.08 09:59
  • 2
ООН предрекает мировой апокалипсис
  • 03.08 08:33
  • 47
Ракету "Протон-М" с модулем "Наука" установили на стартовый стол Байконура
  • 03.08 08:00
  • 4
Таиланд намерен закупить в США ПТРК "Джавелин" – DSCA