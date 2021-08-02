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Интерфакс-АВН

В МИД Британии полагают, что за атакой на танкер Mercer Street c большой долей вероятности стоял Иран

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Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб
Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.
Источник изображения: © AFP 2021, Pippa FOWLES / 10 Downing Street

Лондон. 1 августа. ИНТЕРФАКС - Иран, скорее всего, является виновником нападения на танкер Mercer Street, подобные действия не являются допустимыми, говорится в обнародованном в воскресенье заявлении главы МИД Великобритании Доминика Рааба.

"Мы полагаем, что атака была избирательной и целенаправленной, и она являлась явным нарушением международного права Ираном. Соединенное Королевство пришло к заключению, что очень вероятно, 29 июля в международных водах у побережья Омана Иран атаковал судно Mercer Street при помощи одного или больше беспилотников", - отмечается в документе.

В Лондоне подчеркнули, что Иран должен положить конец подобным атакам, а свободу навигации необходимо соблюдать.

Глава МИД отметил, что, что Британия работает со своими международными партнерами для выработки единого ответна на это нападение.

Ранее сообщалось, что японский танкер Mercer Street, следовавший без груза из Дар-эс-Салама в Эль-Фуджайру, подвергся нападению на севере Индийского океана. В результате погибли два члена экипажа - подданный Великобритании и гражданин Румынии.

Власти Ирана отвергли причастность к атаке на танкер Mercer Street в Индийском океане.

Позднее в воскресенье премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что именно Иран несет ответственность за нападение в Индийском океане на танкер Mercer Street, и израильская разведка имеет доказательства этого.

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