Учениям — свет: ОДКБ начала многомесячный цикл маневров в Средней Азии

От чего тренируются защищаться Россия и ее союзники по Договору о коллективной безопасности

На фоне роста угрозы из Афганистана Россия и республики Средней Азии масштабно проверяют систему безопасности региона. С 22 июля при содействии РФ в Таджикистане начались беспрецедентные по масштабам маневры «Граница-2021». В первой декаде августа двусторонние учения с российской стороной будут проходить одновременно в Узбекистане и Таджикистане. Осенью они повторятся. А в сентябре в Оренбургской области пройдет «Мирная миссия – 2021», в которой примут участие также государства Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Достаточно ли этих усилий и что еще может предпринять наша страна для защиты союзников от военных угроз — разбирались «Известия».

Цепь учений

Войска среднеазиатских государств и России уже сосредоточены на приграничных с Афганистаном полигонах. Совместные учения и проверки проходят успешно. На данный момент их основные этапы уже отработаны. Выявленные вопросы будут устранены, рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве.

Сценарии учений, многие из которых пройдут на приграничных с Афганистаном полигонах, не представляют секрета. На них будут отрабатывать разгром совместными войсковыми группировками отрядов незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию одного из союзных государств. Использовать для этого будут все войска, включая сухопутные силы, авиацию, современные комплексы разведки и целеуказания, ПВО.

В июне группировка «Талибан» (организация запрещена в России) впервые вышла к границе Туркменистана, а затем и Узбекистана. Немногочисленные правительственные войска и пограничники Афганистана были вынуждены спасаться на территории этих сопредельных государств. Те, в свою очередь, ответили закрытием границы.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович Источник изображения: iz.ru

В среду, 28 июля, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в случае угрозы Таджикистану и попытки вторжения на его территорию боевиков из Афганистана Россия будет реагировать, и в первую очередь силами 201-й военной базы, расположенной в регионе.

В мае этого года Владимир Путин на встрече с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном сообщил, что в связи с событиями, происходящими в Афганистане, Россия работает над укреплением 201-й военной базы и таджикских вооруженных сил. Существует совместная программа, рассчитанная на несколько лет.

— Постсоветские государства Средней Азии не зря называют мягким подбрюшьем России, — пояснил «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. — У нас по-прежнему остались тесные связи. Крупномасштабные беды там неминуемо самым негативным образом отразятся и на нашей стране. Поэтому жизненно важно помогать местным правительствам с защитой и от внешних, и от внутренних угроз. Нынешнее развитие событий не стало неожиданностью. ОДКБ именно под такие сценарии и создавалось.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович Источник изображения: iz.ru

Из-за ситуации в Афганистане, возможно, сейчас настало время и России, и Таджикистану задуматься об увеличении военного присутствия РФ в регионе. Например, раньше там постоянно базировалось гораздо большее количество нашей авиации: не только вертолеты, но и боевые самолеты, которые были готовы немедленно наносить удары по незаконным вооруженным группировкам. Это было бы полезно для обеих стран, отметил эксперт.

Силы оперативного реагирования

Собственные силы армии, пограничников, нацгвардии и других военизированных формирований Таджикистана составляют лишь около 15 тыс. человек. После появления талибов на границах страны президент Эмомали Рахмон призвал еще 20 тыс. резервистов. Но этого недостаточно, чтобы надежно защитить всю пограничную зону от внешних угроз.

Именно для оказания союзникам экстренной помощи в подобных ситуациях в 2009 году были сформированы Коллективные силы оперативного реагирования ОДКБ численностью 18 тыс. человек. В них входят не только боевые части, полностью боеготовые и укомплектованные, но и спецподразделения полиции и структуры для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Самый многочисленный контингент в КСОР ОДКБ предоставляет Россия. От нашей страны в них включены 98-я гвардейская воздушно-десантная дивизия из Иваново и 31-я гвардейская десантно-штурмовая бригада из Ульяновска, а также ряд подразделений. От Казахстана в них входит аэромобильная, а от Белоруссии — мобильная бригада Сил специальных операций. Другие страны представлены меньшими по численности формированиями.

Военнослужащие во время совместных антитеррористических учений коллективных сил быстрого реагирования государств-членов Организации договора о коллективной безопасности на полигоне «Харбмайдон» в Таджикистане Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

КСОР ОДКБ пока ни разу не пришлось задействовать в полном составе в реальной обстановке. Но ежегодно в разных странах-участницах проходят крупные учения «Взаимодействие», к которым привлекаются до 10 тыс. человек.

Но только силами оперативного реагирования ОДКБ возможности поддержки Таджикистана и Узбекистана не исчерпываются. На помощь среднеазиатским государствам всегда готовы прийти войска Центрального военного округа, расквартированные вдоль южных границ России, а также на военной базе в Киргизии. Это одна из их основных задач.

Россия может оказать поддержку не только наземными войсками, но и авиацией, так как обладает самыми мощными ВКС из всех членов ОДКБ. В предыдущие годы на учениях неоднократно отрабатывалась переброска самолетов и вертолетов в Таджикистан. В последние годы туда временно направлялись не только обычные бомбардировщики и штурмовики, но и дальние Ту-22М3. Вылетами с территории РФ их несколько раз поддерживали и стратегические ракетоносцы Ту-95МС.

Усиление 201-й военной базы

Российское военное присутствие в Таджикистане сохраняется со времени распада СССР. По подписанным соглашениям, 201-я база будет находиться в республике еще по крайней мере до 2042 года.

201-я российская военная база в Душанбе Источник изображения: Фото: ТАСС/URA.RU/Анна Майорова

С 2013 года из-за осложнения обстановки в Афганистане началось последовательное укрепление 201-й военной базы. Ее перевели с бригадного на больший по численности дивизионный штат и начали переоснащать новой боевой техникой. Мотострелки получили современные бронетранспортеры БТР-82А с усиленным вооружением. С 2018 года туда поставляются также прошедшие модернизацию боевые машины пехоты БМП-2М с новейшим боевым модулем «Бережок». Современные приборы наблюдения позволяют им воевать ночью не хуже, чем днем.

Танковый парк военной базы получил усиление, но укомплектован пока старыми модификациями Т-72, не прошедшими модернизацию до современного уровня.

В 30 км от столицы Таджикистана Душанбе на аэродроме Гиссар с 2015 года воссоздана авиагруппа 201-й военной базы. В ее составе ударные вертолеты Ми-24 и современные транспортно-боевые Ми-8МТВ5-1. Они участвуют в патрулировании протяженных горных районов пограничья с Афганистаном.

Несколько лет назад противовоздушную оборону базы усилили мощными системами С-300ПС. У талибов нет своей авиации, но дроны, в том числе и вооруженные, они используют в боях уже активно. В ближайшее время 201-я военная база начнет получать переносные зенитные ракетные комплексы «Верба», которые хорошо приспособлены для поражения таких малоразмерных и малозаметных для радаров объектов.

201-я российская военная база в Душанбе Источник изображения: Фото: ТАСС/URA.RU/Анна Майорова

Инструкторы 201-й военной базы активно занимаются подготовкой специалистов для таджикских вооруженных сил. На ее базе обучают механиков-водителей танков, наводчиков бронетранспортеров, боевых машин пехоты и самоходных артиллерийских орудий. Большая часть этой техники также передана Россией. Тренируют там и пехотинцев. За 2021 год через трехмесячные курсы пройдут около тысячи военных из Таджикистана.

Антон Лавров