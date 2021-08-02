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ТАСС

Специалисты доработали обтекатель "Союза" для избежания проблем при стыковке "Прогрессов"

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Вид с МКС на пилотируемый транспортный корабль "Союз МС-17" перед стыковкой к модулю "Рассвет"
Вид с МКС на пилотируемый транспортный корабль "Союз МС-17" перед стыковкой к модулю "Рассвет".
Источник изображения: © Иван Вагнер/Роскосмос/ТАСС

Доработкой занимались специалисты головного научного института Роскосмоса ЦНИИмаш и Ракетно-космического центра "Прогресс"

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Головной обтекатель ракеты-носителя "Союз-2.1а" был доработан после проблем при стыковке грузовых кораблей "Прогресс МС-15" и "Прогресс МС-16". Об этом говорится в материале журнала "Русский космос" (официальное издание Роскосмоса).

Как уточняется в статье, доработкой занимались специалисты головного научного института Роскосмоса ЦНИИмаш и Ракетно-космического центра "Прогресс". Ранее предположительно из-за нештатного схода головного обтекателя повреждалась антенна радиотехнической системы взаимных измерений "Курс-НА".

Во время стыковки "Прогресса МС-16" космонавтам пришлось перейти в телеоператорный режим управления (ТОРУ), когда члены экипажа с МКС при помощи специальной аппаратуры управляют движением грузового корабля. Как сообщили ТАСС в Роскосмосе, это потребовалось из-за отклонения от оси причаливания. Ранее в официальном аккаунте МКС в Twitter отмечалось, что переход на телеоператорный режим потребовался из-за "силы сигнала от автоматизированной системы "Курс". При этом источник ТАСС в ракетно-космической отрасли сообщал, что переход с автоматической на ручную стыковку "Прогресса МС-16" потребовался из-за поврежденной антенны, установленной на корабле. Информацию ТАСС подтвердил второй источник. По его словам, повреждения могли быть нанесены головным обтекателем ракеты.

Во время стыковки корабля "Прогресс МС-15" в июле 2020 года космонавты также предлагали специалистам ЦУП перейти в телеоператорный режим управления, поскольку мишень немного уходила вправо. Однако переход в ТОРУ не потребовался.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
ЦНИИмаш
Проекты
2020-й год
МКС
Прогресс ТГК
Союз-2 РН
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