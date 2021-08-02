Орбитальный модуль "Причал" отправлен на Байконур - Рогозин

Москва. 31 июля. ИНТЕРФАКС - На Байконур отправлен узловой модуль "Причал", запуск которого к Международной космической станции (МКС) запланирован на ноябрь, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Сегодня из РКК "Энергия" отправлен на Байконур еще один орбитальный модуль - "Причал". На космическую станцию его "отвезут" на грузовике "Прогресс". Запуск запланирован на 24 ноября", - написал Рогозин в своем телеграм-канале.

По данным "Роскосмоса", в течение последних недель специалисты РКК "Энергия" успешно выполнили цикл совместных испытаний модуля "Причал" с комплексными стендами служебного модуля "Звезда" и многоцелевого лабораторного модуля "Наука".

"После проведения заключительных операций расстыкованные компоненты корабля и наземное испытательное оборудование были подготовлены к отправке на космодром железнодорожным транспортом", - говорится в сообщении госкорпорации.

В нем отмечается, что "Причал" будет выведен на околоземную орбиту в составе транспортного грузового корабля-модуля "Прогресс М-УМ" с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1".