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Интерфакс-АВН

Пуск ракеты "Союз" со спутниками OneWeb с Байконура состоится 20 августа - Рогозин

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Источник изображения: Фото: Космический центр «Южный» / Роскосмос

Москва. 31 июля. ИНТЕРФАКС - Пуск ракеты "Союз" со спутниками связи британской компании OneWeb с космодрома Байконур запланирован на середину августа, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Очередной старт "Союза-2.1б" с 36 спутниками "OneWeb" запланирован с космодрома Байконур на 20 августа", - написал Рогозин в своём телеграм-канале.

Низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь. "Роскосмос" планирует в 2021 году провести десять пусков с такими космическими аппаратами.

На орбите насчитывается уже более сотни таких спутников, первые были выведены на орбиту в феврале 2019 года с Гвианского космического центра (Французская Гвиана).

В июне 2015 года "Роскосмос" подписал контракт с компанией Arianespace на 21 коммерческий запуск 672 спутников связи космической системы британской компании OneWeb на ракетах-носителях "Союз-2" с разгонными блоками семейства "Фрегат" с космодромов "Байконур", "Восточный", а также Куру во французской Гвиане. Стоимость контракта составляла $1,2 млрд.

23 апреля Рогозин сообщил, что госкорпорация и OneWeb провели 9 апреля переговоры на "Байконуре" о заключении нового контракта на запуск второго поколения аппаратов компании.

Ранее первый замглавы "Роскосмоса" по финансам Максим Овчинников сообщил в интервью "Интерфаксу", что госкорпорация рассчитывает заключить с OneWeb контракт на запуск спутников второго поколения.

"Мы будем делать все, чтобы заполучить этот контракт", - сказал Овчинников.

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