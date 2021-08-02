Шойгу на торжествах в связи с Днем ВДВ отметил мужество и самоотверженность десантников

Министр выразил искреннюю благодарность ветеранам Воздушно-десантных войск

АЛАБИНО /Московская область/, 31 июля. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Воздушно-десантные войска (ВДВ) готовы решать задачи любой сложности в любой обстановке. Он выступил в субботу в Алабино, где на Кургане Славы проходит военно-спортивный праздник, посвященный 91-й годовщине образования ВДВ.

"Сегодня ВДВ - это оперативно-стратегический резерв Верховного главнокомандующего Российской Федерации. Это высокомобильный род войск без которого невозможна защита нашей огромной страны. Это подразделения, оснащенные новейшим вооружением и техникой, способные выполнять задачи любой сложности и в любой обстановке. Уверен, так будет и впредь", - сказал Шойгу, выступая на торжествах в связи с предстоящим Днем ВДВ, который будет отмечаться 2 августа.

Личный состав ВДВ демонстрирует безупречное боевое мастерство, непоколебимую силу духа и умение во что бы то ни стало добиваться решения поставленных задач, отметил министр обороны. "Во все времена воинам крылатой пехоты доверяли самые сложные и ответственные задания, с которыми они справлялись неизменно четко, оперативно и слаженно. Безупречная выучка, отвага и несгибаемая воля десантников всегда становились непреодолимой преградой на пути врага", - сказал Шойгу.

Он отметил беспримерное мужество, героизм и самоотверженность, которые офицеры, сержанты и солдаты воздушного десанта, проявляли в боях и сражениях Великой Отечественной войны. "Не случайно всем дивизиям Воздушно-десантных войск было присвоено почетное наименование "гвардейская", - подчеркнул министр обороны. "Выполнение интернационального долга в Афганистане, борьба с международным терроризмом на Северном Кавказе, проведение миротворческих операций - решить эти сложные задачи было бы невозможно без подвига десантников", - заявил Шойгу.

Министр выразил искреннюю благодарность ветеранам ВДВ. "Ваш вклад в укрепление обороноспособности страны и защиту национальных интересов сложно переоценить. Вы - те, кто формировал традиции нерушимого десантного братства, те, чья слава гремит в России и далеко за ее пределами, те, кем не одно десятилетие заслуженно гордится вся страна. Сейчас вы передаете свой бесценный опыт молодежи - нынешнему поколению гвардейцев, которые достойно продолжают ваши славные дела", - сказал Шойгу.

Поздравляя десантников с праздником, он пожелал им крепкого здоровья, мира и процветания.