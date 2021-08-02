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Интерфакс-АВН

Россия и США не должны затягивать переговоры по новому ДСНВ - Горбачев

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Экс-президент СССР Михаил Горбачев
Экс-президент СССР Михаил Горбачев.
Источник изображения: © РИА Новости, Евгений Одиноков

Москва. 31 июля. ИНТЕРФАКС - Экс-президент СССР Михаил Горбачев призвал Россию и США "не затягивать переговоры по новому Договору СНВ".

Он отметил, что Китай и другие ядерные державы "можно подключить только в том случае, если Россия и США станут договариваться о более низких уровнях ядерных вооружений".

В эксклюзивном интервью "Интерфаксу", посвященному 30-летию подписания Договора СНВ-1, он сказал, что этот документ "стал основой всех соглашений, которые были потом", но, подчеркнул Горбачев, "проблема стратегических наступательных вооружений еще не снята".

16 июня 2021 года президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия и США договорились начать консультации о дальнейшей судьбе СНВ-3.

"Конечно, встает вопрос о том, что дальше, мы договорились о том, что начнутся консультации на межведомственном уровне под эгидой госдепа США и министерства иностранных дел России", - сказал Путин по итогам переговоров в Женеве c президентом США Джо Байденом.

По словам Путина, эти данные ведомства определят состав участников обсуждений, место работы и периодичность.

"На США и на Российской Федерации лежит особая ответственность за стратегическую стабильность в мире, исходя хотя бы из того, что мы являемся крупнейшими ядерными державами: и по количеству боезапасов, боеголовок, и по количеству средств доставки, и по уровню и качеству современности ядерных вооружений", - сказал Путин.

"Мы эту ответственность осознаем, я думаю, что для всех очевидным является тот факт, что президент Байден принял ответственное и, наш взгляд, абсолютно своевременное решение о продлении договора СНВ-3 на 5 лет", - сказал российский лидер.

СНВ-3 - договор между РФ и США о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений, вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он был рассчитан на 10 лет с возможным продлением по взаимной договоренности сторон на 5 лет.

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Страны
Китай
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Проекты
СНВ-1
СНВ-3
Ядерный щит
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