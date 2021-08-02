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Интерфакс-АВН

Человеческий фактор мог стать причиной нештатного включения двигателей модуля "Наука" - Рогозин

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 30 июля. ИНТЕРФАКС - Причиной несанкционированного включения двигателей модуля "Наука", пристыкованного к МКС, мог стать человеческий фактор, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Причиной несанкционированного включения двигателей "Науки" мог стать человеческий фактор, специалист не предусмотрел возможность ошибки", - сказал Рогозин в эфире радио "Комсомольская правда".

Ранее руководитель полетов российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщил, что кратковременный сбой программного обеспечения стал причиной нештатного включения двигателей модуля "Наука".

"Из-за кратковременного сбоя программного обеспечения была ошибочно реализована прямая команда на включение двигателей модуля на увод, что повлекло за собой некоторое видоизменение ориентации комплекса в целом", - сообщил Соловьев.

По его словам, эта ситуация была достаточно быстро парирована с помощью двигательной установки модуля "Звезда".

Накануне, как сообщали в NASA, произошло нештатное включение двигателей "Науки", из-за которого станцию развернуло на 45 градусов. Для компенсации импульса пришлось задействовать двигатели модуля "Звезда" и грузового корабля "Прогресс". В "Роскосмосе" объяснили инцидент работой с остатками топлива в модуле "Наука".

Ранее в пятницу "Роскосмос" сообщил, что специалисты Главной оперативной группы управления (ГОГУ) сегодня завершат комплекс процедур с двигателями модуля "в интересах безусловного обеспечения безопасности как Международной космической станции, так и всего экипажа". По данным "Роскосмоса", открытие люков было запланировано на вечер пятницы.

В "Роскосмосе" также сообщили, что накануне специалисты ГОГУ совместно с российскими членами экипажа МКС убедились, что основной стык герметичен.

"Полет Международной космической станции продолжается по намеченной программе", - сообщили в госкорпорации.

В четверг после стыковки модуля к МКС российский экипаж планировал открыть люк переходного отсека модуля "Звезда", а затем открыть люк модуля "Наука" и войти в жилую зону приборно-герметичного отсека, однако им не удалось это сделать. Позднее специалист ЦУП, в ходе переговоров с экипажем, попросил космонавтов прикрепить мановакууметры к люку модуля "Наука" для проверки давления.

В четверг модуль "Наука" успешно пристыковался к МКС.

Сроки запуска модуля неоднократно переносились. Изначально пуск модуля "Наука" был назначен на 2017 год, но был перенесен на 2018 год из-за засора в топливной системе. Засор мог спровоцировать поломку двигательной системы МКС, поэтому модуль был возвращен производителю на доработку. Позднее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что основной причиной проблем с топливной системой "Науки" был не засор, а брак.

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