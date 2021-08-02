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ТАСС

На Байконуре начали готовить к запуску корабль "Союз", на котором полетит Юлия Пересильд

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Ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-18» на стартовой площадке космодрома Байконур
Ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-18» на стартовой площадке космодрома Байконур.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Роскосмос

Вместе с ней на борту "Союза МС-19" на МКС отправятся космонавт Антон Шкаплеров и режиссер Клим Шипенко

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Подготовка к запуску корабля "Союз МС-19", на котором на МКС должны отправиться космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, началась на Байконуре. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в пятницу.

"В монтажно-испытательном корпусе площадки №254 космодрома Байконур завершились работы по расконсервации и подготовке транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-19" к заключительному этапу программы предполетных испытаний", - говорится в сообщении.

Как уточнили в госкорпорации, в ближайшее время корабль будет подготовлен к комплексным электроиспытаниям, тестированию бортовой автоматики и проверке герметичности контуров системы обеспечения теплового режима.

В ноябре 2020 года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин выложил в Twitter ролик, в котором сообщалось, что съемки первого художественного фильма в космосе запланированы на октябрь 2021 года. Космическая драма с рабочим названием "Вызов" является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White.

Старт корабля "Союз МС-19" запланирован на 5 октября. В основной экипаж входят Шкаплеров, Пересильд и Шипенко, в дублирующий - космонавт Олег Артемьев, актриса Алена Мордовина и оператор Алексей Дудин.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
Байконур
МКС
Союз ПКК
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