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Интерфакс-АВН

Система стыковки справилась с колебаниями на этапе сближения модуля "Наука" с МКС - руководитель полета

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МКС
МКС.
Источник изображения: © NASA

Москва. 30 июня. ИНТЕРФАКС - На этапе сближения модуля "Наука" с МКС были замечены незначительные колебания, система стыковки справилась с ними, сообщил руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев.

"На ближнем участке сближения были замечены незначительные колебания, с которыми, безусловно, справилась система стыковки. Это привело к спокойной стыковке и касанию с номинальными скоростями, что, в свою очередь привело к механическому соединению", - сообщил Соловьев.

Он отметил, что механика стыковки отработала надёжно, без замечаний и привела к закрытию обоих стыковочных механизмов - станции и модуля.

Ранее, как сообщали в NASA, произошло нештатное включение двигателей "Науки", из-за которого станцию развернуло на 45 градусов. Для компенсации импульса пришлось задействовать двигатели модуля "Звезда" и грузового корабля "Прогресс". В "Роскосмосе" объяснили инцидент работой с остатками топлива в модуле "Наука".

Ранее в пятницу "Роскосмос" сообщил, что специалисты Главной оперативной группы управления (ГОГУ) сегодня завершат комплекс процедур с двигателями модуля "в интересах безусловного обеспечения безопасности, как Международной космической станции, так и всего экипажа". По данным "Роскосмоса", открытие люков было запланировано на вечер пятницы.

В "Роскосмосе" также сообщили, что накануне специалисты ГОГУ совместно с российскими членами экипажа МКС убедились, что основной стык герметичен.

"Полет Международной космической станции продолжается по намеченной программе", - сообщили в госкорпорации.

В четверг после стыковки модуля к МКС российский экипаж планировал открыть люк переходного отсека модуля "Звезда", а затем открыть люк модуля "Наука" и войти в жилую зону приборно-герметичного отсека, однако им не удалось это сделать. Позднее специалист ЦУП, в ходе переговоров с экипажем, попросил космонавтов прикрепить мановакууметры к люку модуля "Наука" для проверки давления.

В четверг модуль "Наука" успешно пристыковался к МКС.

Сроки запуска модуля неоднократно переносились. Изначально пуск модуля "Наука" был назначен на 2017 год, но был перенесен на 2018 год из-за засора в топливной системе. Засор мог спровоцировать поломку двигательной системы МКС, поэтому модуль был возвращен производителю на доработку. Позднее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что основной причиной проблем с топливной системой "Науки" был не засор, а брак.

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