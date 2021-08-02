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Интерфакс-АВН

Свыше 5 тыс. военнослужащих и 600 единиц техники задействованы в спецучениях военной полиции на западе РФ - Минобороны

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«Запад-2021» – апробирование новых способов совместных действий
«Запад-2021» – апробирование новых способов совместных действий.
Источник изображения: belvpo.com

Проверяется готовность к стратегическим манёврам "Запад-2021"

Москва. 30 июля. ИНТЕРФАКС - Специальные учения подразделений военной полиции "Страж-2021" проводятся на территории Западного военного округа, сообщает в пятницу министерство обороны РФ.

"К учениям в полном составе привлечены военнослужащие военной полиции ЗВО и Северного флота. А также - частично органы и подразделения Южного и Центрального военных округов. Всего в маневрах задействовано более 5 тыс. военнослужащих и 600 единиц военной техники", - говорится в сообщении.

В ходе выполнения задач по обеспечению правопорядка, воинской дисциплины и безопасности дорожного движения в районах ответственности военных комендатур и военных автомобильных инспекций, а также задачи по охране объектов Вооруженных Сил, борьбе с диверсионно-разведывательными группами и незаконными вооруженными формированиями, сказано в сообщении.

В учениях, которые идут под руководством начальника Главного управления военной полиции Минобороны России Сергея Кураленко, проводятся во взаимодействии с подразделениями МВД и МЧС России. Ряд вопросов решается во взаимодействии с органами военной прокуратуры и военными следственными органами", - говорится в пресс-релизе.

"Проведение специальных учений является контрольным этапом проверки готовности к совместным стратегическим учениям "Запад-2021"", - сообщает ведомство.

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