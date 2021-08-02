В Кремль не поступали какие-либо обращения Белоруссии о размещении российских войск - Песков

Москва. 30 июля. ИНТЕРФАКС - Кремль не получал никаких обращений от руководства Белоруссии насчет размещения в республике российских вооруженных сил, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Никаких обращений на этот счет от Белоруссии не было. Вы знаете, что это возможно только после официального обращения руководства одной страны к руководству другой страны. На этот счет существуют определенные законом процедуры и определенные законом полномочия" - сказал Песков журналистам.

В пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов разместить в республике Вооруженные силы РФ, если это будет нужно для безопасности союзного государства.

"Если нужно будет для безопасности союзного государства, которое мы строим, для безопасности Беларуси и России разместить здесь все вооруженные силы со всеми видами вооружений - они будут здесь размещены незамедлительно", - заявил Лукашенко. Его цитирует госагентство БелТА в пятницу.