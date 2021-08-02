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Интерфакс-АВН

Лукашенко пообещал разместить в Белоруссии Вооруженные Силы РФ, если это будет нужно для безопасности Союзного государства

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Совместные российско-белорусские учения «Щит Союза-2019»
Совместные российско-белорусские учения «Щит Союза-2019».
Источник изображения: Фото: Global Look Press/MOD Russia

Но пока, по его словам, в этом нет никакой необходимости

Минск. 30 июля. ИНТЕРФАКС-ЗАПАД - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов разместить в республике Вооруженные Силы РФ, если это будет нужно для безопасности Союзного государства.

"Если нужно будет для безопасности Союзного государства, которое мы строим, для безопасности Беларуси и России разместить здесь все вооруженные силы со всеми видами вооружений - они будут здесь размещены незамедлительно", - заявил Лукашенко на встрече с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки. Его цитирует госагентство БелТА в пятницу.

При этом он подчеркнул, что сейчас в этом нет никакой необходимости.

"У нас достаточно крепкие, сплоченные, компактные Вооруженные Силы. Не считая "территориалов", мы можем в нужный момент в короткий промежуток времени 500 тысяч человек поставить под ружье, а это уже сила. Если будет мало, сюда будут введены все Вооруженные Силы Российской Федерации. Такого никогда не будет. Но если нужно, мы раздумывать не будем", - сказал президент.

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