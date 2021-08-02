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Интерфакс-АВН

Стратегическая подлодка "Красноярск" спущена на воду в Северодвинске - Минобороны

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Подводная лодка проекта "Ясень-М"
Подводная лодка проекта "Ясень-М".
Источник изображения: © Фото : СЕВМАШ

Москва. 30 июля. ИНТЕРФАКС - Спущен на воду атомный подводный ракетный крейсер четвертого поколения "Красноярск", построенный по усовершенствованному проекту "Ясень-М" для Военно-морского флота России.

"Церемония состоялась Северодвинске на предприятии "Севмаш" 30 июля", - сказано в сообщении Минобороны России, распространённом в пятницу.

Многоцелевые атомные подводные лодки проекта 885М "Ясень-М" - носители крылатых ракет "Оникс" и/или "Калибр". Сообщалось о планах вооружить их гиперзвуковыми ракетами "Циркон" (новая российская гиперзвуковая ракета, которая проходит испытания, "КТРВ").

Атомный подводный крейсер (АПРК) "Красноярск" проекта "Ясень-М" относится к четвёртому поколению атомных многоцелевых подводных лодок, строящихся в интересах оснащения Подводных сил ВМФ России. Проектант - Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения "Малахит".

Главнокомандующий ВМФ Николай Евменов отметил на церемонии спуска на воду АПРК "Красноярск", что "океанский Военно-морской флот России на долгую перспективу будет обеспечен самыми современными и надежными атомными подводными лодками проекта "Ясень-М".

"Пополнение состава Подводных сил этими подводными лодками наглядно демонстрирует этап активного оснащения нашего ВМФ подводными лодками и кораблями, не имеющими аналогов в мире. Это позволит ВМФ России и далее эффективно выполнять задачи гарантированного недопущения любых угроз безопасности государства с морских и океанских направлений", - отметил Евменов, которого цитирует пресс-служба министерства обороны РФ.

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Страны
Россия
Продукция
Красноярск АПЛ
П-800 Оникс
Циркон-С 3М22
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Малахит С-ПМБМ
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Проекты
885 Ясень
ГЗЛА
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