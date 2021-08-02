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Ударный БЛА "Орион" в рамках испытаний комплекса вооружений выполнит первые пуски ПТУР "Вихрь"

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Танк, подорванный управляемой ракетой "Вихрь" во время испытаний на полигоне Минобороны России. Скриншот видео
Танк, подорванный управляемой ракетой "Вихрь" во время испытаний на полигоне Минобороны России. Скриншот видео.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба концерна "Калашников"

ЦАМТО, 30 июля. Ударный БЛА "Орион" в рамках продолжающихся испытаний комплекса вооружения выполнит осенью первые пуски противотанковых управляемых ракет (ПТУР) "Вихрь", сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в ОПК.

"В настоящее время ведутся работы по интеграции на "Орион" модернизированных противотанковых ракет комплекса "Вихрь-М". Осенью на одном из полигонов будут проведены первые стрельбы ПТУР "Вихрь" с беспилотника по наземным мишеням, имитирующим бронетехнику противника", – рассказал собеседник агентства.

Источник добавил, что "интеграция ПТУР "Вихрь" в состав вооружения "Ориона" существенно повысит возможности аппарата по уничтожению тяжелобронированной техники на поле боя, в том числе самых современных и защищенных танков".

Он отметил, что ПТУР "Вихрь" имеет высокую вероятность поражения движущихся мишеней типа "танк" – она составляет более 80%.

Собеседник "РИА Новости" также добавил, что БЛА "Орион" сможет нести две ПТУР "Вихрь", которые будут подвешиваться на аппарат в контейнерах на подкрыльевые пилоны.

Как сообщали ранее в "Калашникове", который выпускает модернизированные ПТУР "Вихрь", специалисты компании рассматривают возможность интеграции этих ПТУР на беспилотник "Орион". Экспортный вариант БЛА "Орион-Э" на МАКС-2021 был представлен с лежащими рядом на паллетах пусковыми контейнерами комплекса "Вихрь-М", отмечает агентство.

По данным "Калашникова", противотанковые управляемые ракеты "Вихрь" способны с высокой точностью поражать цели на дальности до 10 км. Ракеты комплекса имеют сверхзвуковую скорость, тандемную кумулятивную боевую часть и могут пробить до 750 мм гомогенной брони за динамической защитой. Максимальная высота пуска ракеты составляет 4 км. Носителями комплекса "Вихрь" на сегодняшний день являются ударные вертолеты Ка-52.

Беспилотный комплекс с аппаратами "Орион" разработан группой "Кронштадт". Аппарат относится к классу средневысотных ударных БЛА большой продолжительности полета. Его максимальная взлетная масса составляет 1150 кг, крейсерская скорость полета – 200 км/ч, максимальная высота полета – 7 км, размах крыла – 16 м, длина – 8 м, максимальная масса боевой нагрузки – 200 кг. В воздухе аппарат может находиться до суток, передает "РИА Новости".

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  • В новости упоминаются
Продукция
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Ка-52
Орион БПЛА
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