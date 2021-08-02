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Перспективы применения малых космических аппаратов в интересах Минобороны обсудили на конференции в технополисе "ЭРА"

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Вид на Землю из космоса. Архивное фото
Вид на Землю из космоса. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : Роскосмос/Олег Артемьев

ЦАМТО, 30 июля. В Военном инновационном технополисе "ЭРА" 29 июля прошла первая научно-техническая конференция "Состояние и перспективы развития современной науки по направлению "Малые космические аппараты".

Мероприятие проводилось с целью обмена опытом и знаниями по решению практических и прикладных задач в данной области, а также совершенствования взаимодействия между организациями Минобороны России, образовательными и научными организациями и предприятиями ОПК РФ.

Как отметил в своем докладе заместитель начальника Военного инновационного технополиса "ЭРА" по научной и образовательной деятельности доктор технических наук полковник Андрей Морозов, анализ современных тенденций использования космического пространства передовыми развитыми странами показывает непрерывное увеличение роли малых и сверхмалых космических аппаратов различного назначения, применяемых для решения широкого спектра задач, в том числе и информационного обеспечения войск.

В рамках проведения пленарного заседания были рассмотрены перспективы использования и управления многоспутниковыми орбитальными группировками малых космических аппаратов, а также основные направления применения космических систем на базе малых космических аппаратов.

В работе секций выступили 18 докладчиков. Обсуждены вопросы современного состояния и перспектив развития конструкций, бортовых специальных и обеспечивающих систем малых космических аппаратов, а также технологий развертывания, управления и применения космических систем на их основе.

Материалы докладов конференции войдут в рецензируемый сборник научных трудов "Вестник технополиса "ЭРА".

Это первая конференция в рамках деятельности новой испытательной лаборатории "Малых космических аппаратов" технополиса "ЭРА". По мнению организаторов, мероприятие позволит в дальнейшем расширить сферы взаимодействия между Минобороны России и предприятиями промышленности, ведущими разработки по данному направлению в интересах ВС РФ, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.

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Россия
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