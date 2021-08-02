В технополисе "ЭРА" обсудили вопросы формирования научно-технического задела в интересах создания ПВН

Военнослужащие научных рот в военном технополисе "Эра" в Анапе начали занятия с летающей лабораторией беспилотников.

ЦАМТО, 30 июля. В Военном инновационном технополисе "ЭРА" завершилась серия совместных мероприятий коллегии Военно-промышленной комиссии и Минобороны России.

Итоговым событием дня стал научно-технический семинар, посвященный созданию научно-технического задела для вооружения, военной и специальной техники и оборонно-промышленного комплекса.

В мероприятии приняли участие руководящий состав органов военного управления базовых и профильных секций научно-технического совета Военно-промышленной комиссии, представители Российской академии наук, руководители научных учреждений, образовательных организаций высшего образования и организаций промышленности.

Временно исполняющий обязанности начальника Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России генерал-майор Дмитрий Горбатенко отметил в своем докладе, что деятельность Военного инновационного технополиса "ЭРА" направлена на развитие перспективных технологий, а также на внедрение инновационных разработок в интересах создания продукции военного назначения. Кроме того, выступающий обозначил уникальные возможности технополиса, которые позволяют реализовать цепочку "знания-исследования-решения" в интересах создания перспективных технологий и разработки перспективного вооружения.

В числе наиболее актуальных тем для обсуждения оказалась координация использования распределенных и независимых ресурсов поддержки инноваций на примере развития технологий искусственного интеллекта. Помимо этого, особое внимание было уделено использованию научно-технического задела в области суперкомпьютерных технологий в интересах решения задач оборонно-промышленного комплекса.

Участники семинара обсудили вопросы по активизации деятельности организаций науки в формировании научно-технического задела в интересах обороны страны и безопасности государства, а также сделали предложения по оптимизации методов формирования научно-технического задела для вооружения, военной и специальной техники и оборонно-промышленного комплекса.

Организаторами научно-технического семинара выступили представители базовой секции №1 научно-технического совета Военно-промышленной комиссии Российской Федерации "Управление созданием научно-технического задела для вооружения, военной и специальной техники и оборонно-промышленного комплекса".

Мероприятие прошло в рамках Года науки и технологий в Российской Федерации, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.