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Интерфакс-АВН

Действия РФ и Китая в космосе являются опасными - начальник штаба ВВС Великобритании

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Вид на Землю из космоса. Архивное фото
Вид на Землю из космоса. Архивное фото.
Источник изображения: © Fotolia / Andrey Armyagov

Лондон. 30 июля. ИНТЕРФАКС - Деятельность России и Китая в космосе создает ежедневные угрозы, считает начальник штаба ВВС Соединенного Королевства Майкл Уигстон.

"Безрассудное поведение двух стран наблюдалось несколько раз в год", - сказал Уигстон в интервью The Telegraph.

По его словам, Москва и Пекин занимаются "сомнительной" деятельностью, такой как запуск спутников в "непосредственной близости" от других, а также на ежедневной основе занимаются иной "опасной деятельностью", которая может привести к уничтожению спутников третьих стран.

Уигстон отметил, что за последний год Россия развернула комбинацию спутников, которые Великобритания может описать как "обладающие характеристиками оружия".

В то же время Китай, по словам Уигстона, продолжает "разрабатывать противоспутниковые технологии". Кроме того, утверждает начальник штаба ВВС Великобритании, Россия и Китай собирают разведданные.

Он заявил, что будущие конфликты могут разворачиваться в космосе.

"Будущий конфликт может начаться не в космосе, но я не сомневаюсь, что он очень быстро придет в космос, и вполне может быть выигран или проигран в космосе", - сказал Уигстон.

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Великобритания
Китай
Россия
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