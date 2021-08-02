Завершаются предварительные испытания первого глубоко модернизированного "стратега" Ту-160М и создание второго такого самолёта - глава ОАК

Москва. 30 июля. ИНТЕРФАКС - Первый глубоко модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М "Белый лебедь" завершает предварительные испытания, заканчивается изготовление второго такого самолёта, сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

"Туполев" ведёт глубокую модернизацию строевых Ту-160. Первый самолёт этой серии - Ту-160М - совершил первый полёт в конце минувшего года, успешно прошёл заводские испытания, а сейчас завершает и предварительные испытания в Жуковском",- заявил Слюсарь в интервью газете Минобороны РФ "Красная Звезда".

"На Казанском авиационном заводе завершаются работы по изготовлению второго такого самолёта, который сразу подключится к испытаниям", - сказал глава ОАК.

Он отметил, что после этого самолёты будут предъявлены на государственные испытания, "где их будут оценивать специалисты министерства обороны, в том числе в условиях, максимально отвечающих боевой обстановке", а затем модернизированные "стратеги" отправятся в строевые части Дальней авиации.

Помимо глубокой модернизации, на "Туполеве" идёт работа по сборке полностью нового, построенного с нуля Ту-160М, добавил Слюсарь.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании годовой коллегии военного ведомства поставил задачу приступить к госиспытаниям Ту-160М в 2021 году.

Как сообщал "Интерфакс", в мае 2015 года президентом РФ было принято решение о возобновлении производства стратегических ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-160 "Белый лебедь", являющихся воздушным компонентом ядерной триады.

Самолеты в новом облике - Ту-160М - после 10-летнего перерыва будут снова строиться на Казанском авиазаводе (филиал "Туполева", входит в ОАК). Контракт на поставку первой партии из 10 машин общей стоимостью 150 млрд рублей был подписан 25 января 2018 года. Кроме того, планируется, что глубокую модернизацию в облик Ту-160М пройдут все 16 "стратегов", находящихся на вооружении Минобороны РФ.

Отмечалось, что внешне новый самолет не будет отличаться от базового Ту-160, но при этом его боевые возможности существенно увеличатся, в том числе за счет расширения спектра вооружения. Кроме того, для этой машины делают новую серию двигателей НК-32, которые позволят увеличить дальность полета на 1 тыс. км.

В "Туполеве" сообщали, что на Ту-160М устанавливается новое пилотажно-навигационное оборудование, бортовой комплекс связи, система управления, радиолокационная станция и комплекс радиоэлектронного противодействия.