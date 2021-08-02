Войти
Интерфакс-АВН

Завершаются предварительные испытания первого глубоко модернизированного "стратега" Ту-160М и создание второго такого самолёта - глава ОАК

501
0
+1
Ту-160М2 Архивное фото
Ту-160М2 Архивное фото.
Источник изображения: Фото: Искандер Асабаев / РИА Новости

Москва. 30 июля. ИНТЕРФАКС - Первый глубоко модернизированный стратегический бомбардировщик Ту-160М "Белый лебедь" завершает предварительные испытания, заканчивается изготовление второго такого самолёта, сообщил глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

"Туполев" ведёт глубокую модернизацию строевых Ту-160. Первый самолёт этой серии - Ту-160М - совершил первый полёт в конце минувшего года, успешно прошёл заводские испытания, а сейчас завершает и предварительные испытания в Жуковском",- заявил Слюсарь в интервью газете Минобороны РФ "Красная Звезда".

"На Казанском авиационном заводе завершаются работы по изготовлению второго такого самолёта, который сразу подключится к испытаниям", - сказал глава ОАК.

Он отметил, что после этого самолёты будут предъявлены на государственные испытания, "где их будут оценивать специалисты министерства обороны, в том числе в условиях, максимально отвечающих боевой обстановке", а затем модернизированные "стратеги" отправятся в строевые части Дальней авиации.

Помимо глубокой модернизации, на "Туполеве" идёт работа по сборке полностью нового, построенного с нуля Ту-160М, добавил Слюсарь.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании годовой коллегии военного ведомства поставил задачу приступить к госиспытаниям Ту-160М в 2021 году.

Как сообщал "Интерфакс", в мае 2015 года президентом РФ было принято решение о возобновлении производства стратегических ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-160 "Белый лебедь", являющихся воздушным компонентом ядерной триады.

Самолеты в новом облике - Ту-160М - после 10-летнего перерыва будут снова строиться на Казанском авиазаводе (филиал "Туполева", входит в ОАК). Контракт на поставку первой партии из 10 машин общей стоимостью 150 млрд рублей был подписан 25 января 2018 года. Кроме того, планируется, что глубокую модернизацию в облик Ту-160М пройдут все 16 "стратегов", находящихся на вооружении Минобороны РФ.

Отмечалось, что внешне новый самолет не будет отличаться от базового Ту-160, но при этом его боевые возможности существенно увеличатся, в том числе за счет расширения спектра вооружения. Кроме того, для этой машины делают новую серию двигателей НК-32, которые позволят увеличить дальность полета на 1 тыс. км.

В "Туполеве" сообщали, что на Ту-160М устанавливается новое пилотажно-навигационное оборудование, бортовой комплекс связи, система управления, радиолокационная станция и комплекс радиоэлектронного противодействия.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
НК-32
Ту-160
Компании
КАПО Горбунова
Минoбороны РФ
ОАК
Туполев
Персоны
Слюсарь Юрий
Шойгу Сергей
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
17.11.2017
17-й «Белый Лебедь» России: в Казани достроили новый Ту-160
12.04.2017
Количество серийных самолетов Ту-160М2 составит от 30 до 50 машин
04.05.2016
"Психологическая обстановка на КАЗе тяжелая, люди не верят в возрождение Ту-160"
11.03.2016
"С буквой "М" на борту": на новый Ту-160 будут работать 20 предприятий РТ
20.03.2015
Россия готовит в Казани «кузькину мать» для Запада?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.08 12:24
  • 94
Jyllands-Posten (Дания): дрон против танка. Кто выиграет войну будущего?
  • 02.08 12:18
  • 40
Ракету "Протон-М" с модулем "Наука" установили на стартовый стол Байконура
  • 02.08 11:50
  • 1
"Севмашу" поставили задачу сократить сроки сдачи атомных подлодок на 9-14 месяцев
  • 02.08 11:26
  • 2
Этому оружию реклама не нужна. О перспективной технике "Уралвагонзавода" для армии России
  • 02.08 11:11
  • 1
В технополисе "ЭРА" обсудили вопросы формирования научно-технического задела в интересах создания ПВН
  • 02.08 11:11
  • 1
Военнослужащие впервые применили дистанционный способ "блокирующего минирования"
  • 02.08 11:09
  • 1
Российскую промышленность в срок до 2024 года избавят от иностранного ПО
  • 02.08 11:00
  • 6
В тушении пожаров в Турции задействовали самолеты из РФ и Украины
  • 02.08 10:59
  • 1
Американский бомбардировщик-невидимку назвали «худшим кошмаром» России
  • 02.08 10:41
  • 1042
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 02.08 10:04
  • 2
Замглавы ОАК: наращиваем компетенции по строительству военно-транспортных самолетов
  • 02.08 07:40
  • 3
Японская компания дважды за месяц успешно запустила ракету собственной разработки
  • 02.08 06:30
  • 5
Деловая столица (Украина): оружейная многовекторность. Почему российский Су-35 проиграл французскому Rafale в Египте и почему это неважно
  • 02.08 05:56
  • 2
«Стальной охотник» - нестандартные способы ведения боя
  • 02.08 05:52
  • 1
Раскрыты характеристики российского сверхтяжелого самолета