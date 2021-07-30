Россия и Китай проведут в августе учения "Взаимодействие – 2021" с участием десяти тысяч человек

МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Россия и Китай проведут в середине августа совместные учения "Взаимодействие – 2021" с участием около 10 тысяч человек, сообщили журналистам в четверг в Минобороны РФ.

"Подразделения одного из объединений Восточного военного округа примут участие в совместном российско-китайском оперативно-стратегическом учении "Сибу/Взаимодействие - 2021", которое пройдет в середине августа 2021 года на территории Китайской Народной Республики в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями между военными ведомствами двух государств", - сказали в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что "в учении планируется задействовать боевые самолеты, артиллерию и бронетехнику, общая численность войск (сил), принимающих участие в совместном учении, составит около 10 тысяч человек".

В министерстве также сообщили, что розыгрыш эпизодов учений состоится на полигоне Цинтунся сухопутных войск НОАК, расположенном в Нинся-Хуэйском автономном районе Китая. Руководить учениями будут командования двух стран, для этого сформируют совместный орган руководства.

В ходе маневров будут отработаны вопросы управления, контроля обстановки, организации разведки, оповещения, огневого поражения противника и информационной безопасности.

"Задачами учения являются укрепление развития российско-китайских отношений, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, наращивание уровня военного сотрудничества и дружбы между вооруженными силами двух стран, демонстрация решимости и способности России и Китая бороться с терроризмом, совместно защищать мир и стабильность в регионе", - добавили в Минобороны РФ.