Решение о направлении воинских контингентов к границе Афганистана не принималось - Песков

Российские военные участвуют там в совместных учениях

Москва. 29 июля. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин не принимал решения о направлении к границам ее партнеров с Афганистаном дополнительного воинского контингента, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Конечно, нет. Вы знаете, что там проводятся совместные учения, проверяется обороноспособность" - сказал Песков, отвечая на вопрос, принималось ли решение о направлении к границам с Афганистаном дополнительного воинского контингента.

Он отметил, что российская сторона неоднократно заявляла об озабоченности в связи с происходящим в Афганистане.