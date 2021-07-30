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Интерфакс-АВН

Россия поддерживает контакты с Анкарой и Баку с целью сохранения стабильности в регионе - Песков

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Важно, чтобы развитие двусторонних отношений Азербайджана и Турции не шло в ущерб ситуации в регионе

Москва. 29 июля. ИНТЕРФАКС - Развитие двусторонних отношений Азербайджана и Турции не должно сказываться на атмосфере стабильности в регионе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Азербайджан и Турция развивают двусторонние связи. Это их суверенное дело. Важно, чтобы это не шло в ущерб атмосфере стабильности и предсказуемости в регионе. На этот счёт у нас регулярные контакты и с турецкими партерами, и с азербайджанскими", - сказал Песков журналистам в четверг.

Пескова попросили прокомментировать планы по созданию так называемой "тюркской армии" Турции и Азербайджана, а также задали вопрос, беспокоит ли эта идея Кремль.

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Страны
Азербайджан
Россия
Турция
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