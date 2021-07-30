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Интерфакс-АВН

Диалог России и США по Афганистану развивается позитивно - спецпредставитель президента РФ

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Вид на город Кабул в Афганистане
Вид на город Кабул в Афганистане.
Источник изображения: © РИА Новости / Валерий Мельников

Москва. 29 июля. ИНТЕРФАКС - Диалог России и США по Афганистану складывается позитивно, цели двух государств по этому вопросу в целом совпадают, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

"(Диалог) развивается в целом позитивно, мы находимся в постоянном контакте по телефону с моим коллегой Залмаем Халилзадом, который находится сейчас в Вашингтоне", - сказал Кабулов на брифинге в четверг.

Он отметил, что цели РФ и США по Афганистану "в целом совпадают".

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Россия
США
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