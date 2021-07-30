На верфи в Сан-Фернандо спущен на воду четвертый корвет класса Avante-2200 для ВМС Саудовской Аравии

ЦАМТО, 29 июля. На предприятии испанской компании Navantia в Сан-Фернандо состоялся спуск на воду четвертого из пяти корветов проекта Avante-2200, заказанных для ВМС Саудовской Аравии.

На церемонии, прошедшей 24 июля, присутствовал командующий ВМС Саудовской Аравии вице-адмирал Фахад бин Абдалла Аль-Гофайли (Fahad Bin Abdullah Al-Ghofaily).

В ходе мероприятия корабль получил наименование "Джизан" (Jazan), в честь города на юго-западе Саудовской Аравии. После спуска на воду дооборудование корвета будет осуществляться у достроечной стенки. Передача корабля ВМС Саудовской Аравии запланирована на апрель 2023 года.

В рамках визита в Испанию командующий ВМС Саудовской Аравии также ознакомился с предприятием в Сан-Фернандо и Учебным центром Navantia (NTC), где проходят обучение экипажи и специалисты по ремонту корветов из арабского государства.

Как сообщал ЦАМТО, в июле 2018 года Navantia подписала с правительством Саудовской Аравии контракт на строительство в рамках проекта ALSARAWAT пяти корветов, стоимость которых составляет 1,8 млрд. евро (2,1 млрд. долл.). Соглашение вступило в силу в ноябре 2018 года. Строительство корветов ведется на базе проекта Avante-2200, адаптированного к требованиям ВМС Саудовской Аравии.

Большая часть работ по постройке кораблей будет выполнена в Испании. Резка стали для строительства первого корвета, "Эль-Джубайль", началась в январе 2019 года. Он был спущен на воду в июле 2020 года. Передача этого корабля заказчику запланирована на октябрь 2021 года. К настоящему моменту на воду были спущены три корвета серии ("Эль-Джубайль", "Эль-Диръия" и "Хаиль"). "Джизан" стал четвертым корветом, спущенным на воду.

Церемонии закладки киля пятого и последнего корвета, "Унайза" (Unayzah), состоялась в апреле 2021 года. Предполагается, что поставка этого корабля заказчику будет выполнена в 2024 году.

В соответствии с условиями сделки, достройка последних двух кораблей будет завершена в Саудовской Аравии, где, в частности, будет установлена и испытана система боевого управления CATIZ компании Navantia. Кроме того, Navantia будет отвечать за обслуживание кораблей в течение пяти лет с момента поставки первого корвета. Опцион предусматривает продление работ по обслуживанию еще на пять лет.

Длина корвета класса "Эль-Джубайль" составляет 104 м, максимальная ширина – 14 м. Он оснащен двигателями MTU Friedrichshafen GmbH, расчетная максимальная скорость – 27 узлов, автономность составит 21 сутки. На борту могут быть размещены 102 человека (экипаж и дополнительный персонал). В состав вооружения корабля войдут 76/62-мм артиллерийская установка Super Rapid производства Leonardo, 35-мм ЗАК "Миллениум" компании Rheinmetall, ВПУ с ЗУР, а также другие системы.

Помимо СБУ CATIZ, корветы получат разработанные Navantia интегрированную систему связи HERMESYS, систему управления огнем DORNA, интегрированную систему управления платформой (Integrated Platform Control), интегрированную систему внешней и внутренней связи NAVCOMS / HERMESYS, интегрированный мостик MINERVA, двигатели и коробки передач.