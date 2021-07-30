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«Стальной охотник» - нестандартные способы ведения боя

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Источник изображения: vpk-news.ru

Военнослужащие мотострелковых подразделений Центрального военного округа (ЦВО) в Свердловской области осваивают экспериментальную программу обучения «Стальной охотник».

Программа позволяет повысить взаимозаменяемость членов экипажей боевых машин пехоты БМП-2 в ходе выполнения учебно-боевых задач, а также обучить военнослужащих нестандартным способам ведения боя.

Данная программа подготовки существенно отличается от стандартной тем, что ранее членов экипажа боевой машины готовили поодиночке. Например, механик-водитель только управлял техникой, а командир и наводчик действовали строго в рамках своего функционала.

Программа боевой учебы «Стальной охотник» подразумевает, что во время выполнения упражнений вождения и стрельбы механик-водитель может поменяться местами с командиром или наводчиком по команде руководителя занятия и продолжить движение по трассе. Также, помимо боевых стрельб по стандартным мишеням, в курс «Стального охотника» включена фланговая стрельба, преодоление участка с минно-взрывными заграждениями, борьба с беспилотными летательными аппаратами и медицинская подготовка.

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