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Пока «Армат» у русских недостаточно, можно жить спокойно - США

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Источник изображения: vpk-news.ru

Танк Т-14 «Армата» станет грозным противником на поле боя, если российская армия будет его получать в достаточных количествах.

Об этом пишет американский журнал The National Interest.

Широкой публике данный танк был продемонстрирован еще в мае 2015 года. «Однако, когда эти танки могут быть поставлены в войска, все еще остается под вопросом», — говорится в публикации.

Отмечается, что создание танка началось более десяти лет назад, а сама боевая машина преподносилась как «огромный технологический скачок по сравнению с конструкциями военной техники советских времен». По мнению авторов издания, по внешнему виду Т-14 «Армата» напоминает западные танки.

Одними из главных особенностей российской боевой машины называются необитаемая башня, прочная броня и возможность кругового обзора.

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Страны
Россия
США
Продукция
Армата
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