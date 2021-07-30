Пока «Армат» у русских недостаточно, можно жить спокойно - США

Танк Т-14 «Армата» станет грозным противником на поле боя, если российская армия будет его получать в достаточных количествах.

Об этом пишет американский журнал The National Interest.

Широкой публике данный танк был продемонстрирован еще в мае 2015 года. «Однако, когда эти танки могут быть поставлены в войска, все еще остается под вопросом», — говорится в публикации.

Отмечается, что создание танка началось более десяти лет назад, а сама боевая машина преподносилась как «огромный технологический скачок по сравнению с конструкциями военной техники советских времен». По мнению авторов издания, по внешнему виду Т-14 «Армата» напоминает западные танки.

Одними из главных особенностей российской боевой машины называются необитаемая башня, прочная броня и возможность кругового обзора.