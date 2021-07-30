США поделились опасениями с Индией по закупке российских С-400, но о возможности санкций говорить пока рано - госсекретарь

Вашингтон. 29 июля. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Энтони Блинкен не стал заявлять о введении санкций в отношении Индии за возможную покупку страной систем ПВО С-400 у России.

"У нас есть свои законы. Мы будем применять наши законы, но мы поделились своими опасениями с Индией по этому поводу", - ответил Блинкен на вопрос журналиста The Times of India о возможных американских санкциях за доставку Индии до конца года российских С-400.

"Но я не собираюсь забегать вперед. Посмотрим, как будут развиваться события в ближайшие месяцы", - добавил он.

Ранее глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев сообщил "Интерфаксу" на авиасалоне МАКС-2021, что РФ планирует до конца года осуществить поставку Индии первой партии систем ПВО С-400.

"Поставку первой партии С-400 в Индию планируется осуществить до конца 2021 года", - сказал он.