Учения с применением "Искандеров" прошли на Дальнем Востоке - ВВО

Москва. 29 июля. ИНТЕРФАКС - Военнослужащие Восточного военного округа на полигоне "Сергеевский" в Приморском крае в рамках проверки боевой готовности успешно уничтожили условного противника, сообщает пресс-служба ВВО.

"Военнослужащие ракетного соединения были приведены в высшие степени боевой готовности, затем совершили марш в указанные районы на полигоне "Сергеевский". Получив необходимые координаты расчеты комплексов "Искандер" успешно выполнили учебные (электронные) пуски, поразив все указанные цели", - говорится в сообщении округа.

В учениях приняли участие свыше 1 тысячи военнослужащих и более 200 единиц техники.

Главной целью проведения учения, по информации пресс-службы округа, стала проверка боевой готовности соединения специальной комиссией Минобороны России.