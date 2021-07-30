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Интерфакс-АВН

Учения с применением "Искандеров" прошли на Дальнем Востоке - ВВО

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Самоходная пусковая установка 9П78-1 "Искандер-М"
Самоходная пусковая установка 9П78-1 "Искандер-М".
Источник изображения: © РИА Новости, Михаил Воскресенский

Москва. 29 июля. ИНТЕРФАКС - Военнослужащие Восточного военного округа на полигоне "Сергеевский" в Приморском крае в рамках проверки боевой готовности успешно уничтожили условного противника, сообщает пресс-служба ВВО.

"Военнослужащие ракетного соединения были приведены в высшие степени боевой готовности, затем совершили марш в указанные районы на полигоне "Сергеевский". Получив необходимые координаты расчеты комплексов "Искандер" успешно выполнили учебные (электронные) пуски, поразив все указанные цели", - говорится в сообщении округа.

В учениях приняли участие свыше 1 тысячи военнослужащих и более 200 единиц техники.

Главной целью проведения учения, по информации пресс-службы округа, стала проверка боевой готовности соединения специальной комиссией Минобороны России.

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