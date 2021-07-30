Китай и Россия приглашают к сотрудничеству по лунной станции другие страны - посол КНР в Москве

Москва/Пекин. 29 июля. ИНТЕРФАКС - Китай и Россия считают, что проект создания лунной станции, над которым они в настоящее время работают, имеет международное значение, и приглашают другие страны к участию в его реализации, заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.

"Международная научная лунная станция, над созданием которой работают Россия и Китай, - это не только китайско-российский проект. Китай и Россия приветствуют участие заинтересованных стран, международных организаций и международных партнеров в сотрудничестве по реализации проекта на всех этапах и уровнях ее создания", - сказал дипломат в интервью "Интерфаксу".

Он подчеркнул, что космическое пространство и Луна являются общим достоянием всего человечества и "мировые космические державы должны занять позицию сотрудничества и открытости, отказаться от конфронтационного мышления, разрушить идеологические барьеры и взять на себя обязательство использовать космические технологии для стимулирования глобального экономического развития".

По словам посла, в настоящее время некоторые страны уже выразили желание участвовать в проекте создания лунной станции.

Он отметил, что китайско-российское сотрудничество в области космоса "имеет длительную историю, широкий спектр областей кооперации и характеризуется прекрасными достижениями".

За последние 30 лет обе стороны достигли значимых результатов в ряде областей, таких, как исследование Луны и дальнего космоса, ракеты-носители, дистанционное зондирование Земли, спутниковая навигация, электронные компоненты космического назначения и мониторинг космического мусора.

В настоящее время реализуется программа российско-китайского сотрудничества в области космоса на 2018-2022 годы.