Войти
Интерфакс-АВН

Китай и Россия приглашают к сотрудничеству по лунной станции другие страны - посол КНР в Москве

320
0
0
Луна с борта МКС
Луна с борта МКС.
Источник изображения: wikipedia

Москва/Пекин. 29 июля. ИНТЕРФАКС - Китай и Россия считают, что проект создания лунной станции, над которым они в настоящее время работают, имеет международное значение, и приглашают другие страны к участию в его реализации, заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.

"Международная научная лунная станция, над созданием которой работают Россия и Китай, - это не только китайско-российский проект. Китай и Россия приветствуют участие заинтересованных стран, международных организаций и международных партнеров в сотрудничестве по реализации проекта на всех этапах и уровнях ее создания", - сказал дипломат в интервью "Интерфаксу".

Он подчеркнул, что космическое пространство и Луна являются общим достоянием всего человечества и "мировые космические державы должны занять позицию сотрудничества и открытости, отказаться от конфронтационного мышления, разрушить идеологические барьеры и взять на себя обязательство использовать космические технологии для стимулирования глобального экономического развития".

По словам посла, в настоящее время некоторые страны уже выразили желание участвовать в проекте создания лунной станции.

Он отметил, что китайско-российское сотрудничество в области космоса "имеет длительную историю, широкий спектр областей кооперации и характеризуется прекрасными достижениями".

За последние 30 лет обе стороны достигли значимых результатов в ряде областей, таких, как исследование Луны и дальнего космоса, ракеты-носители, дистанционное зондирование Земли, спутниковая навигация, электронные компоненты космического назначения и мониторинг космического мусора.

В настоящее время реализуется программа российско-китайского сотрудничества в области космоса на 2018-2022 годы.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Проекты
Луна
Похожие новости
09.09.2019
Индийская миссия "Чандраян-2" продолжит работу, несмотря на потерю посадочного модуля
19.12.2018
"Мертвая рука" возвращается
11.04.2017
Сергей Савельев: Япония хочет сотрудничать с Россией по космодрому Восточный
28.08.2013
Вижу цель за 400 километров
01.07.2013
Китай в космосе идет на обгон
13.12.2011
Программа SPACEIL: Израиль готовится к покорению Луны
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.07 09:14
  • 305
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 30.07 08:44
  • 18
АПЛ спецназначения "Белгород" завершила первый этап испытаний
  • 30.07 08:38
  • 1008
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 30.07 08:37
  • 67
Разработчик: модернизированный "Спрут" для ВДВ получил цифровую систему управления огнем
  • 30.07 08:31
  • 184
Как Россия проиграла во второй карабахской войне
  • 30.07 07:40
  • 69
Jyllands-Posten (Дания): дрон против танка. Кто выиграет войну будущего?
  • 30.07 06:57
  • 14
Ракету "Протон-М" с модулем "Наука" установили на стартовый стол Байконура
  • 30.07 05:55
  • 1
Минобороны подписало контракт на первую партию С-500
  • 30.07 00:46
  • 27
Тяга к лучшему: истребители Су-30СМ получат сверхмощный апгрейд
  • 30.07 00:12
  • 357
Су-34 меняет профессию: экипажи бомбардировщиков научат сбивать самолёты
  • 29.07 22:21
  • 2
В Федерации космонавтики заявили, что у «Науки» есть лишь одна попытка стыковки с МКС
  • 29.07 18:31
  • 1
В ЕКА рассказали о проблемах при полете модуля «Наука» к МКС
  • 29.07 16:26
  • 29
Первый полет нового легкого истребителя состоится в 2023 году
  • 29.07 16:15
  • 7
Джефф Безос предложил покрыть расходы NASA в обмен на контракт в лунной программе
  • 29.07 16:07
  • 1
Истребитель Checkmate будут собирать на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре