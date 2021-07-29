"Роскосмос" хочет вернуть право входить в советы директоров космических предприятий от лица государства

Москва. 28 июля. ИНТЕРФАКС - "Роскосмос" разработал законопроект, согласно которому представители госкорпорации смогут входить в советы директоров предприятий ракетно-космической отрасли по специальному праву ("золотой акции") от лица государства.

"Законопроектом предлагается разрешить работникам госкорпорации "Роскосмос" выступать представителями Российской Федерации в советах директоров (наблюдательных советах) и ревизионных комиссиях акционерных обществ, в отношении которых принято решение об использовании специального права ("золотой акции")", - говорится в пояснительной записке, опубликованной на портале проектов нормативных правовых актов.

В документе уточняется, что назначение работников "Роскосмоса" представителями государства связано с необходимостью участия госкорпорации в работе советов директоров акционерных обществ, в отношении которых "Роскосмос" обеспечивает реализацию единой государственной политики, но не является акционером, либо имеет долю участия, не позволяющую оказывать существенное влияние на принимаемые обществами решения.

В настоящее время к данным организациям относятся АО "Ипромашпром", АО "Уральский институт проектирования промышленных предприятий", ОАО "Машиностроительный завод "Арсенал" и АО "Московский машиностроительный завод "Вымпел", говорится в документе.

Отмечается, что ранее представителями РФ по специальному праву ("золотой акции") в организациях ракетно-космической промышленности назначались работники Федерального космического агентства, которые являлись государственными служащими.