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Интерфакс-АВН

Россия и США обсудили в Женеве подходы к стратстабильности, контроль над вооружениями - МИД РФ

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Государственные флаги России и США
Государственные флаги России и США.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Трефилов

Москва. 28 июля. ИНТЕРФАКС - Делегации России и США на состоявшейся в среду в рамках нового раунда стратегического диалога встрече обсудили перспективы контроля над вооружениями и меры по снижению рисков, сообщили в МИД РФ.

"В соответствии с поручением президентов двух стран было проведено комплексное обсуждение подходов сторон к поддержанию стратегической стабильности, перспективам контроля над вооружениями и мерам по снижению рисков. Были затронуты различные аспекты дальнейшего развития взаимодействия по указанной тематике", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

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Россия
США
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