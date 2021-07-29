Россия и США обсудили в Женеве подходы к стратстабильности, контроль над вооружениями - МИД РФ

Москва. 28 июля. ИНТЕРФАКС - Делегации России и США на состоявшейся в среду в рамках нового раунда стратегического диалога встрече обсудили перспективы контроля над вооружениями и меры по снижению рисков, сообщили в МИД РФ.

"В соответствии с поручением президентов двух стран было проведено комплексное обсуждение подходов сторон к поддержанию стратегической стабильности, перспективам контроля над вооружениями и мерам по снижению рисков. Были затронуты различные аспекты дальнейшего развития взаимодействия по указанной тематике", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.