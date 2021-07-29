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ТАСС

Суд вынес обвинительный приговор о контрабанде оборудования для С-300 на Украину

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Зенитные ракетные комплексы С-300 "Фаворит"
Зенитные ракетные комплексы С-300 "Фаворит".
Источник изображения: © Министерство обороны РФ

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Ростовский областной суд приговорил россиянина Дениса Лобова к девяти годам и шести месяцам колонии и гражданина Армении Арарата Хачатряна к 10 годам и пяти месяцам лишения свободы за контрабанду оборудования для зенитно-ракетных систем С-300 на Украину, признав их виновными в государственной измене и шпионаже. Об этом ТАСС сообщили в среду в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Ростовский областной суд вынес обвинительные приговоры гражданину РФ Денису Михайловичу Лобову и гражданину Республики Армения Арарату Рубиковичу Хачатряну, причастным к осуществлению контрабандных поставок с территории Российской Федерации на Украину составляющего государственную тайну радиолокационного оборудования для зенитно-ракетных систем С-300. За совершение преступлений, предусмотренных статьей 275 ("Государственная измена") и статьей 276 ("Шпионаж") УК РФ суд приговорил Лобова к лишению свободы на девять лет и шесть месяцев, Хачатряна - на 10 лет и пять месяцев соответственно", - сообщили в ЦОС. Они будут отбывать срок в колонии строгого режима.

По информации ФСБ, Хачатрян и Лобов в интересах украинского оборонно-промышленного комплекса собирали сведения о так называемых клистронах, входящих в состав С-300, и передавали конкретные образцы изделий на Украину. Приобретаемое радиоэлектронное оборудование Лобов хранил в подвале своего дома, где занимался предпродажной подготовкой. "Хачатрян организовывал незаконное перемещение клистронов на Украину через жителей российско-украинского приграничья. Конечным получателем клистронов выступила государственная компания "Укроборонпром", - сообщили в ФСБ. В марте 2020 года для очередной закупки клистронов Хачатрян прибыл в Россию и был задержан с поличным.

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Страны
Армения
Россия
Украина
Продукция
С-300
Компании
Укроборонпром
Проекты
2020-й год
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