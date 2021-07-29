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Интерфакс-АВН

Попытки США после ухода из Афганистана закрепиться в странах Центральной Азии ни к чему хорошему не приведут - Шойгу

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Военнослужащие ВС США
Военнослужащие ВС США.
Источник изображения: https://ru.depositphotos.com

Душанбе. 28 июля. ИНТЕРФАКС - США, уходя из Афганистана, где они проиграли всё, что только можно было проиграть, пытаются, тем не менее, закрепиться в Центральноазиатском регионе, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу журналистам в среду в Душанбе.

"США всем и широко объявили: из Афганистана выходим. Это действительно так. Но одновременно идут переговоры со всеми сопредельными с Афганистаном государствами по поводу создания неких логистических центров, баз для вывода техники оттуда. И естественно - создания центров, куда бы могли приниматься, в том числе беженцы из Афганистана - те люди, с которыми долгие годы сотрудничали США там", - сказал Шойгу.

По его словам, ни для кого не секрет, что эти переговоры "достаточно активны и достаточно назойливы".

"Здесь я могу сказать только одно, и это нормальная здравая логика: зачем вы выходите, если вы становитесь тут же за забором и, образно говоря, сквозь щели пытаетесь наблюдать - что же там происходит? Зачем уходить? Для того, чтобы остаться буквально на границе? Ответ очевиден совершенно: это попытка закрепиться в Центральноазиатском регионе. Естественно, проиграв всё, что можно было проиграть в Афганистане", - сказал глава Минобороны.

При этом он отметил, что на планете трудно найти "хорошее место, с хорошими последствиями, куда пришли США и где они остались надолго". "Та же самая Сирия, та же самая Ливия - там что-то хорошее? Там всё продолжается. В той же Сирии идёт бесцеремонный грабёж государства, совершенно бесцеремонно вывозятся нефть, другие полезные ископаемые. Вывозятся без ведома и без пользы для сирийского государства", - подчеркнул Шойгу.

С другой стороны, отметил он, "держатся санкции, которые запрещают поставлять те же самые нефтепродукты в ту же самую Сирию".

"И там не только нефтепродукты. Там и продовольствие, и медикаменты и много чего ещё. Что там хорошего произошло? Ливия разделена на две части на сегодняшний день, и дай Бог, чтобы те договорённости, которые были подписаны, достигнуты в Берлине, чтобы они реализовались. Естественно, все делают всё для того, чтобы, в конце концов, Ливия снова мирной и единым, и даст Бог, процветающим государством", - сказал Шойгу.

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