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ТАСС

Россия пригласила страны ШОС на учения "Запад - 2021"

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Запад-2017
Военнослужащие во время совместных стратегических учений России и Белоруссии "Запад-2017".
Источник изображения: © Рамиль Насибулин/БелТа/ТАСС

Маневры пройдут с 10 по 16 сентября на территории РФ и Белоруссии

ДУШАНБЕ, 28 июля. /ТАСС/. Страны - участницы Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) приглашены на российско-белорусские маневры "Запад - 2021". Об этом говорится в коммюнике по итогам совещания министров обороны государств - членов ШОС, которое прошло в среду в Душанбе.

"Выражая стремление к дальнейшему развитию сотрудничества между вооруженными силами, руководители оборонных ведомств приветствовали приглашение российской стороны в адрес государств - членов ШОС принять участие в совместном стратегическом учении вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации "Запад - 2021", - говорится в документе.

Кроме того, руководители оборонных ведомств на сегодняшнем совещании "дали высокую оценку действиям Вооруженных сил РФ по стабилизации обстановки в Сирии и миротворческому процессу в Нагорном Карабахе".

Стратегические учения "Запад - 2021" пройдут с 10 по 16 сентября на территории России и Белоруссии. Обозначенная тема - "Применение группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства".

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