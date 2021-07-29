Войти
Интерфакс-АВН

Российско-белорусские учения "Запад-2021" оборонительные, не направлены против других стран и альянсов - Шойгу

449
0
0
Совместные стратегические учения "Запад-2017" вооружённых сил Союзного государства России и Белоруссии
Совместные стратегические учения "Запад-2017" вооружённых сил Союзного государства России и Белоруссии.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Метцель/POOL

РФ не призывает к противостоянию по оси "Восток - Запад"

Душанбе. 28 июля. ИНТЕРФАКС - Стратегические военные манёвры "Запад-2021", которые проведут осенью Россия и Белоруссия, носят сугубо оборонительный характер, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду на совещании глав военных ведомств стран - участниц ШОС.

"Для отработки действий по обеспечению военной безопасности на западных рубежах в сентябре проводим совместное российско-белорусское стратегическое учение "Запад-2021". Для участия в нём пригласили все страны ШОС. Это учение носит исключительно оборонительный характер и не направлено против какой-либо страны или союза", - сказал Шойгу.

При этом он отметил, что "Россия никогда не призывала и не призывает к возрождению блоковой идеологии и противостоянию по оси "Восток - Запад"".

"Мы выступаем за сбалансированное развитие взаимодействия в оборонной сфере, обеспечивающее своевременное, адекватное, а главное - эффективное реагирование на весь спектр угроз безопасности", - сказал Шойгу.

Важным аспектом международной стабильности он назвал урегулирование региональных конфликтов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Военные учения
ШОС
Похожие новости
29.07.2021
Шойгу отметил рост боевого потенциала НАТО вблизи границ России
28.09.2020
«Кавказ-2020» дал старт новому формату военного сотрудничества
30.04.2019
Шойгу высказался за активное развитие взаимодействие оборонных ведомств стран ШОС в целях обеспечения общей безопасности
05.09.2018
"Танковая карусель" и утка по-пекински
26.01.2015
Жесткий стиль "исключительно оборонительной" доктрины
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.07 12:53
  • 26
Первый полет нового легкого истребителя состоится в 2023 году
  • 29.07 12:31
  • 970
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 29.07 12:10
  • 4
Джефф Безос предложил покрыть расходы NASA в обмен на контракт в лунной программе
  • 29.07 12:09
  • 49
Разработчик: модернизированный "Спрут" для ВДВ получил цифровую систему управления огнем
  • 29.07 11:41
  • 163
Как Россия проиграла во второй карабахской войне
  • 29.07 11:35
  • 11
Ракету "Протон-М" с модулем "Наука" установили на стартовый стол Байконура
  • 29.07 11:24
  • 4
Пусковую установку МБР впервые переправили через реку на пароме
  • 29.07 10:25
  • 299
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 29.07 09:46
  • 12
АПЛ спецназначения "Белгород" завершила первый этап испытаний
  • 29.07 08:57
  • 354
Су-34 меняет профессию: экипажи бомбардировщиков научат сбивать самолёты
  • 29.07 08:19
  • 1
В РФ создали систему для проверки контента на запрещенную информацию
  • 29.07 08:16
  • 1
В Федерации космонавтики заявили, что у «Науки» есть лишь одна попытка стыковки с МКС
  • 29.07 05:49
  • 114
Пилотажная группа "Стрижи" начинает переход на МиГ-35
  • 29.07 04:50
  • 1
Наш ответ английскому флоту
  • 29.07 01:44
  • 8
В России начали разработку нового стелс-истребителя пятого поколения