Россия пригласила страны ШОС к участию в учении "Запад-2021" - документ

Военнослужащие вооруженных сил РФ во время учений «Запад-2017».

Душанбе. 28 июля. ИНТЕРФАКС - Страны - участницы Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) приглашены на российско-белорусские манёвры "Запад-2021".

Об этом говорится в коммюнике по итогам совещания министров обороны государств - членов ШОС, которое прошло в Душанбе в среду.

"Выражая стремление к дальнейшему развитию сотрудничества между вооруженными силами, руководители оборонных ведомств приветствовали приглашение российской стороны в адрес государств - членов ШОС принять участие в совместном стратегическом учении вооружённых сил Республики Беларусь и Российской Федерации "Запад - 2021", - сказано в документе.