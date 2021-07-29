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Интерфакс-АВН

Россия пригласила страны ШОС к участию в учении "Запад-2021" - документ

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Военнослужащие вооруженных сил РФ во время учений «Запад-2017»
Военнослужащие вооруженных сил РФ во время учений «Запад-2017».
Источник изображения: © РИА Новости, Павел Герасимов

Душанбе. 28 июля. ИНТЕРФАКС - Страны - участницы Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) приглашены на российско-белорусские манёвры "Запад-2021".

Об этом говорится в коммюнике по итогам совещания министров обороны государств - членов ШОС, которое прошло в Душанбе в среду.

"Выражая стремление к дальнейшему развитию сотрудничества между вооруженными силами, руководители оборонных ведомств приветствовали приглашение российской стороны в адрес государств - членов ШОС принять участие в совместном стратегическом учении вооружённых сил Республики Беларусь и Российской Федерации "Запад - 2021", - сказано в документе.

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Страны
Белоруссия
Россия
Проекты
ШОС
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