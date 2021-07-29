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Интерфакс-АВН

Узбекистан примет совещание глав Минобороны стран ШОС в 2022 году - документ

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ШОС
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС).
Источник изображения: vesti.kz

Душанбе. 28 июля. ИНТЕРФАКС - Следующее совещание глав военных ведомств стран Шанхайской организации сотрудничества пройдёт в Узбекистане в 2022 году, говорится в коммюнике по итогам совещания министров обороны государств - членов ШОС, состоявшемся в Душанбе в среду.

"Решили провести очередное совещание министров обороны государств - членов ШОС в 2022 году в Республике Узбекистан", - сказано в документе.

В ходе совещания "руководители оборонных ведомств договорились продолжить оказывать всестороннее содействие присоединению Индии и Пакистана к международным документам ШОС в военной области", - говорится в коммюнике.

Отмечено "сотрудничество государств - членов ШОС в борьбе с пандемией COVID-19, также по противодействию вызовам и угрозам по периметру внешних границ государств - членов ШОС и обмену информацией в сфере военной безопасности".

"Руководители оборонных ведомств решительно осудили попытки фальсификации исторической правды о причинах и итогах Второй мировой войны, а также реабилитации и героизации нацистских преступников и их пособников", - сказано в документе.

Кроме того, подчёркнута "особая актуальность проведения в текущем году, объявленном годом культуры ШОС, фестиваля военных оркестров "Фанфары мира".

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Пакистан
Узбекистан
Проекты
ШОС
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