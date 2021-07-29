Шойгу предлагает странам ШОС развивать обмен информацией и опытом борьбы с терроризмом

Душанбе. 28 июля. ИНТЕРФАКС - Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал ключевые задачи, которые нужно решить в рамках ШОС для обеспечения общей безопасности.

"В сложившихся условиях значительно возросли актуальность практического взаимодействия оборонных ведомств стран-участниц, создания эффективных инструментов обеспечения общей безопасности в зоне ответственности ШОС", - отметил Шойгу в среду на совещании министров обороны (СМО) стран - участниц Шанхайской Организации Сотрудничества.

В этих целях он предложил коллегам сосредоточиться на реализации ряда ключевых задач.

"Первое. Развивать в рамках ШОС механизмы обмена информацией в сфере военной безопасности и опытом противодействия терроризму, а также поддерживать регулярные контакты но линии генеральных штабов", - сказал Шойгу.

Он напомнил, что пять лет назад была создана экспертная рабочая группа при СМО ШОС.

"Необходимо продолжить настройку данного механизма сотрудничества, наполнять его практическим содержанием, проявлять больше инициативы при формировании перечня рассматриваемых экспертами вопросов", - сказал Шойгу.

Он предложил "расширять географию мероприятий военного сотрудничества и усиливать их информационное освещение".

Вторая задача, по словам Шойгу - совершенствование подготовки войск и практику проведения совместных учений "Мирная миссия", в ходе которых надо отрабатывать способы противодействия новым тактическим приёмам, которые используют международные террористы.

"В частности, - вопросы борьбы с беспилотными летательными аппаратами, обеспечения информационной безопасности, предотвращения террористических атак с использованием химического и биологического оружия", - уточнил министр.

"Третье. Повышать уровень взаимодействия ШОС по вопросам безопасности с третьими странами и международными организациями", - сказал Шойгу.

"Для этого проработать возможность и приемлемые формы совместного задействования антикризисных потенциалов Шанхайской организации сотрудничества и Организации Договора о коллективной безопасности", - сказал министр обороны РФ.

По его словам, важно расширять формат участия в учениях ШОС за счёт привлечения воинских контингентов и наблюдателей дружественных стран и региональных организаций - ОДКБ и СНГ. "При необходимости - подготовить для этого соответствующую правовую базу", - сказал Шойгу.