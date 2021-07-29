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Российская газета

Шойгу: Учения России, Таджикистана, Узбекистана - реакция на Афганистан

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Источник изображения: rg.ru

Учения России, Таджикистана и Узбекистана, которые пройдут в Центральной Азии на следующей неделе, являются мерой реагирования на обострение ситуации в Афганистане. Об этом в среду на совещании в Душанбе министров обороны стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заявил глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу.

"На следующей неделе в целях реагирования на обострение обстановки в Афганистане совместно с Таджикистаном и Узбекистаном проведем учения на их территориях. Будут отработаны практические действия по нанесению огневого поражения и уничтожению бандформирований, ведению воздушной разведки и усилению охраны важных объектов", - сообщил Шойгу своим коллегам.

Он также напомнил, что в сентябре на полигоне Донгузский в Оренбургской области запланировано совместное военное антитеррористическое командно-штабное учение стран ШОС "Мирная миссия-2021". "Аналогичные учения, но уже с участием коллективных сил ОДКБ пройдут осенью в Киргизии и Таджикистане. В дальнейшем для отработки совместного отражения террористических угроз предлагается привлекать к учениям "Мирная миссия" воинские контингенты коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ и подразделения дружественных стран", - проинформировал министр обороны РФ.


Юрий Гаврилов

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