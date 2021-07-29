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РИА Новости

Министр обороны Шойгу назвал учения России в Центральной Азии реакцией на эскалацию в Афганистане

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Военнослужащие во время командно-штабных учений "Кавказ-2020"
Военнослужащие во время командно-штабных учений "Кавказ-2020".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Куденко

ДУШАНБЕ, 28 июл – РИА Новости. Российско-таджикско-узбекские учения, которые пройдут в Центральной Азии на следующей неделе, являются реакцией на обострение ситуации в Афганистане, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"На следующей неделе в целях реагирования на обострение обстановки в Афганистане совместно с Таджикистаном и Узбекистаном проведём учения на их территориях. Будут отработаны практические действия по нанесению огневого поражения и уничтожению бандформирований, ведению воздушной разведки и усилению охраны важных объектов", - сказал Шойгу в среду, выступая на совещании министров обороны стран ШОС.

Кроме того, напомнил министр, в сентябре на полигоне Донгузский в Оренбургской области запланировано совместное антитеррористическое командно-штабное учение ШОС "Мирная миссия-2021".

"Аналогичные учения, но уже с участием Коллективных сил ОДКБ, пройдут осенью в Киргизии и Таджикистане. В дальнейшем для отработки совместного отражения террористических угроз предлагается привлекать к учениям "Мирная миссия" воинские контингенты Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ и подразделения дружественных стран", - сообщил министр обороны РФ.

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