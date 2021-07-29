Министр обороны Шойгу назвал учения России в Центральной Азии реакцией на эскалацию в Афганистане

ДУШАНБЕ, 28 июл – РИА Новости. Российско-таджикско-узбекские учения, которые пройдут в Центральной Азии на следующей неделе, являются реакцией на обострение ситуации в Афганистане, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Кроме того, напомнил министр, в сентябре на полигоне Донгузский в Оренбургской области запланировано совместное антитеррористическое командно-штабное учение ШОС "Мирная миссия-2021".
"Аналогичные учения, но уже с участием Коллективных сил ОДКБ, пройдут осенью в Киргизии и Таджикистане. В дальнейшем для отработки совместного отражения террористических угроз предлагается привлекать к учениям "Мирная миссия" воинские контингенты Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ и подразделения дружественных стран", - сообщил министр обороны РФ.