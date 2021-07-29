В Совбезе РФ разработали меры по снижению влияния санкций на транспортный комплекс России

Москва. 28 июля. ИНТЕРФАКС - Межведомственная комиссия Совета безопасности РФ разработала меры противодействия негативному влиянию западных санкций на российский транспортный комплекс, сообщил пресс-секретарь аппарата СБ РФ Евгений Аношин.

"Выработаны меры, направленные на снижение уязвимости транспортных перевозок от санкционного давления, зависимости от зарубежных транспортных операторов и используемого парка транспортных средств иностранного происхождения и регистрации", - заявил Аношин.

"Также даны рекомендации по стимулированию развития и обновления отечественного транспортного комплекса на основе импортозамещения, по увеличению доли российских компаний на национальном и международном рынках транспортно-логистических услуг, перенаправлению доходов от трансграничных перевозок в экономику РФ", - сказал пресс-секретарь.